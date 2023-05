Sergio Perez moet er zo snel mogelijk uit bij Red Bull

Huh, wat? Waarom moet Sergio Perez er dan zo snel mogelijk uit bij Red Bull?

We gaan nog even terug naar afgelopen zondag, de GP van Azerbeidzjan. Want al vielen we thuis op de bank massaal in slaap bij de saaie optocht, er gebeurde wel degelijk genoeg om over na te praten.

En dan bedoelen we niet de bijna-crash van Esteban Ocon met een legertje fotografen in de pitstraat, maar vooral de manier waarop Sergio Perez de overwinning binnenhaalde. Oppermachtig was de Mexicaan en zelfs Max kon geen vuist tegen hem maken.

Anders dan we van Max gewend zijn, was hij na afloop vol lof over Sergio en zei hij meerdere malen dat hij van diens race heeft genoten en dat hij simpelweg een maatje te groot voor hem was. Koek en ei, zou je denken.

Nou, niet volgens Ralf Schumacher. Die wil dat Sergio Perez zo snel mogelijk ophoepelt bij Red Bull…

Waarom moet Sergio Perez eruit bij Red Bull?

Ja, wij vonden het ook vreemd om te lezen, maar volgens de broer van Michael verziekt Perez de sfeer binnen Red Bull en is dat uitermate slecht voor het team. Hij ziet nblijkbaar meer dan wij, want wij dachten echt dat het wel goed zit tussen die twee.

Maar de oom van Mick denkt dus het tegenovergestelde. Juist het feit dat Sergio af en toe eens wint (het staat 2-2, Ralfje) zorgt ervoor dat het aan de kant van Max niet zo lekker gaat qua sfeer. En dus moet Red Bull een keuze maken. Max eruit of Sergio eruit.

En die keuze is eigenlijk geen keuze, exit Checo dus. Aldus de zoon van Rolf…

Goed, laten we het erop houden dat het een mening is van de ex van Cora, maar dat hij misschien ook echt wel meer weet dan wij couchpotatoes. Vooralsnog zijn wij het hier op Autoblog HQ niet met hem eens, maar wellicht bewijst hij zijn gelijk. Tot die tijd; lekker racen met die hokken.

Met Max Verstappen én Sergio Perez…