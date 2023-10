Volvo EM90 is de eerste MPV van de Zweden

We hebben de eerste afbeeldingen van de Volvo EM90, de eerste ruimtewagen van de Scandinaviërs.

De crossover en SUV heeft de MPV verdrongen, maar de ruime familiewagen lijkt dan toch echt een comeback te gaan maken. Vanochtend liet collega @rubenpriest al weten dat Alfa Romeo bezig is met de ontwikkeling van een MPV, nu hebben we ook de eerste beelden voor je van de Multi Purpose Vehicle van Volvo.

De beelden zijn niet de mooiste opgepoetste persplaten ooit gemaakt. Het zijn namelijk helemaal geen persplaten. De afbeeldingen zijn afkomstig van het Chinese Minsterie van Industrie en Informatie en Technologie. De afbeeldingen van de auto moeten daar worden opgeleverd, nog voordat de auto officieel wordt gelanceerd.

MIIT

Het MIIT publiceert dan de afbeeldingen en beknopte informatie op hun website. Dus vandaar kunnen we kijken naar, tadaaa: de nieuwe Volvo MPV! Dit is de Volvo EM90, de eerste ruimtewagen van het Zweedse automerk. De auto deelt een hoop van zijn techniek (en hardpoints) met de Zeekr 009, de meest interessante MPV van de afgelopen maanden (samen met de supercoole Hyundai Staria).

Dit betekent ook dat deze twee auto’s in technisch opzicht op elkaar lijken. De Volvo EM90 is 5,206 meter lang, 2,024 meter breed en 1,859 meter hoog. De wielbasis is een enorme 3,205 meter. Je kunt kiezen uit 19- of 20-inch wielen. Relatief bescheiden maten voor een auto van dit formaat en gewicht. Bij grote dames mag je nooit naar het gewicht vragen, maar bij grote Volvo’s wel: de EM90 weegt 2.763 kilogram. Oef. Dat is bijna net zo zwaar als een Alfa Romeo 159 met een volle tank brandstof.

Wanneer komt de Volvo EM90?

De kans is groot dat Volvo ook een soort ‘Excellence’-uitvoering gaat uitbrengen. Dit is absoluut niet bevestigd, maar het kan bijna niet anders. Op sommige markten is een luxe MPV het teken van rijkdom. Denk aan auto’s als de Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Lexus LM en Buick GL8. Busjes met twee normale stoelen voorin voor de chauffeur en de butler, en dan twee extreem copieuze fauteuils voor de rijke mensen aan boord. Met name in Azië zie je die auto’s voorbij komen, dus het lijkt ons vrij logisch dat Volvo een stuk van die markt wil. Als Europees premium-merk heeft het toch iets meer cachet.

Qua motoren is alleen de meest eenvoudige bevestigd met een enkele elektromotor op de achteras met 200 kw (272 pk). Een vierwielaangedreven versie met 536 pk lijkt ons eveneens een zekerheidje, daar je de Zeekr 009 er mee kunt bestellen. Interesse? Op 12 november volgt de officiële introductie.