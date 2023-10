Nee maar! Toyota onthult elektrische sportauto

Toyota heeft een eigen elektrische sportwagen aangekondigd.

Toyota ken je natuurlijk als het verstandige automerk, met de Prius en de Corolla. Echter vergeet niet dat aan het hoofd gewoon een rasechte autoliefhebber staat. Daardoor kunnen we nog van auto’s zoals de GR Yaris en de GR Supra genieten. Daar blijft het niet bij.

Het Japanse automerk heeft namelijk de komst van een volledig elektrische sportwagen aangekondigd. Dat deed Toyota tijdens de Japan Mobility Show. Het plan staat nog in de kinderkimono’s, want verder dan een teaser komen de Japanners niet. Jammer, want daardoor is moeilijk vast te stellen hoe concreet het merk precies is met deze verrassing.

De auto draagt duidelijk het GR-label, zo is af te lezen van de teaser. Het zal een coupé worden met de nodige aero. Bijt je niet vast op deze teaser. We hebben allemaal de terugkeer van de Toyota Supra meegemaakt onder het concept FT-1 in 2014. Het uiteindelijke product was eigenlijk een slap aftreksel van het oorspronkelijke concept. Wat dat betreft kan Toyota nog alle kanten uit met deze elektrische sportwagen.

Onder de naam Toyota FT-Se is het concept voorgesteld. Ik moet er bijna bij zeggen dat het om een Toyota gaat, want het uiterlijk oogt vrij exotisch. Aan de achterzijde zit enkel het Gazoo Racing-logo. Voorop de neus is wel het Toyota-logo te vinden.

Toyota heeft nog niets bekendgemaakt over een eventuele aandrijflijn. Kortom, het idee lijkt nog heel pril. Maar het is tof dat de Japanners in elk geval een volledig elektrische sportwagen overwegen.