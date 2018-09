Serieus? Hyundai heeft een Santa Fe Cabriolet

Mother of niches.

We zitten in de negende maand van het jaar. Ver verwijderd van het voorjaar en ver verwijderd van 1 april. Toch komt Hyundai nu met de Santa Fe Cabriolet, wat is hier aan de hand? Voordat je je koffie tegen het beeldscherm spuugt (of excuses als dit al gebeurd is): dit is een speciale editie van de Zuid-Koreaanse autofabrikant.

Dit betekent kort gezegd dat deze Santa Fe Cabriolet niet bij de dealer en in de prijslijsten zal verschijnen. De opmerkelijke cabrio is het werk van Hyundai Australia. De auto is niet straatlegaal en het is een one-off. De Santa Fe in kwestie is een pre productiemodel van de nieuwe variant. Het dak was al eerder verwijderd om professionele foto’s van het interieur te kunnen maken. De eindbestemming voor deze auto is de shredder, dus leek het Hyundai een ludiek idee om de Santa Fe te gebruiken voor een promotiestunt.

De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft in Australië testritjes aangeboden op een circuit. Onder meer CarAdvice ging er een blokje mee om. Bij Land Rover hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. Met de Evoque Cabriolet hebben ze zo’n beetje nog steeds het alleenrecht in dit segment. Deze Santa Fe Cabriolet zou zich overigens prima kunnen onderscheiden van de Range Rover. Je kunt namelijk maar liefst met zeven man op stap in deze auto, wat tamelijk uniek is. Hoeveel zevenzits cabrio’s ken jij?