De SUV-grondlegger van Hyundai is weer up-to-date

De grootste van Hyundai is weer lekker fris en fruitig.

Oké, de Hyundai Santa Fe is niet helemaal de SUV-grondlegger, want zijn debuut in 2001 volgde de voorbeelden van fabrikanten zoals BMW en Mercedes. Maar het feit dat Hyundai de Santa Fe ver voor de SUV-hype in de prijslijsten had staan is goed genoeg om hem één van de grondleggers te noemen. De robuuste Hyundai trok zelfs de aandacht van ons Nederlanders, al dan niet massaal werd de Santa Fe hier redelijk verkocht. Het was een robuuste wagen die liet zien dat X5 lovers ook voor minder zo’n wagen kunnen krijgen.

Er zijn zelfs mensen die de Tucson (rijtest), het kleine broertje van de Santa Fe, zien als de auto die in 2004 de hele SUV-voor-elke-grootte-markt in beweging zette. Beide SUV-broers zitten ondertussen op hun derde generatie, maar waar de redelijk verse Tucson het nog lekker volhoudt zijn de jaren van de Santa Fe geteld. Generatie nummer vier is daarom aan de beurt: de volledig nieuwe Santa Fe debuteerde in Genève. De auto is ontworpen volgens de nieuwe Hyundai-SUV-huisstijl die we al zagen op de Kona. De Santa Fe heeft wat weg van zijn kleine broertje, maar is een flink stuk groter.

Ten opzichte van zijn voorganger is hij gegroeid, maar die voorganger had een “Grand” versie en die is juist weer groter dan de nieuweling. Wel is generatie vier groot genoeg om standaard te komen met een derde zitrij. Het zal dus gewoon weer een hele praktische, robuuste familie-SUV worden. Hyundai breidt het aanbod aan slimme gadgets uit, met vooral de focus op veiligheidshulpjes.