Serpas is het nieuwste liefdeskind van Camal en Aznom

Italiaans vuur in een sportief pakketje.

Feit: Italiaanse supercars zijn vrijwel altijd een feestje. De mensen van Camal zijn geen uitzondering op deze regel. Hun nieuwste project is tot stand gekomen in opdracht van Aznom, die op hun beurt weer gespecialiseerd zijn in het ombouwen van luxe en speciale bolides. De samenwerking resulteerde in deze bijzondere sportwagen, de Serpas.

De wagen is met de hand gebouwd en bestaat grotendeels uit aluminium en is gebaseerd op idee├źn uit de authentieke racerij, wat ook direct te zien is door het uitblijven van een voorruit en een dak, evenals zijn lage positie. Camal geeft de Serpas daarnaast een buizenframe die verstevigd is met delen van koolstofvezel. Het uiterlijk van de wagen is, zoals de naam al doet vermoeden, ge├»nspireerd door een slang die op het punt staat om aan te vallen. Hierdoor oogt de voorkant een stuk lager dan de achterzijde, alsof de wagen zich enigszins op heeft gevouwen. Dit alles is echter gedaan om de auto wendbaarder te maken, zodat hij een genot zou moeten zijn om te besturen.

Onder de motorkap van de Serpas vinden we een 2,6-liter V8, die in de lengte is gepositioneerd voor een betere gewichtsverdeling. De Serpas beschikt over ongeveer 363 pk en 275 Nm aan koppel. Geen cijfers die ons wegblazen, maar het maakt een auto van dit kaliber wel bijzonder potent. Zeker als je bedenkt dat de auto zo rond de 900 kg moet gaan wegen.

Het interieur zal onder handen genomen worden door Aznom, die op basis van de voorkeuren van haar klanten de auto zal opstellen. Deze personalisatie geldt overigens ook voor de buitenzijde. Bij aankoop van de auto zit tenslotte het Experience Package, waarmee klanten toegang krijgen tot de fabriek en met hun wagen over het circuit van Monza mogen scheuren.