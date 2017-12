HALP! Er worden veel te weinig Maserati’s verkocht

Maak die straten toch eens wat mooier jongens, kom op.

Slecht nieuws voor iedereen die houdt van Italiaanse auto’s. Tot en met half januari wordt er geen enkele Maser gebouwd in de Grugliasco noch in de Mirafiori-fabriek. In Grugliasco worden de Ghibli (rijtest) en Quattroporte (aankoopadvies) gebouwd, in Mirafiori de Levante (rijtest). De downtime heeft te maken met de tegenvallende vraag naar Masers, met name vanuit China. FCA geeft officieel geen commentaar op de situatie, maar vakbondsman Federico Bellono doet dat wel, tegenover Automotive News:

It is clear that production is slowing down and investment in new models are on hold.

Vooral de tegenvallende vraag naar de Levante is problematisch voor Maserati, sinds die auto in een groeimarkt opereert. Aanvankelijk verkocht de grote SUV dan ook best aardig, maar die populariteit is veel sneller dan gehoopt tanende.

In de eerste negen maanden van het jaar verkocht Maserati in totaal 35.500 auto’s, doch in de laatste maanden heeft er zich een negatieve trend ingezet. De ingezakte vraag wordt mede toegeweten aan nieuwe regelgeving in China, die het fabrikanten verbiedt dealers te verplichten een bepaalde voorraad in te kopen. Doch of dit daadwerkelijk slechts een tijdelijk effect heeft, valt te bezien. Immers zakte de verkoop in oktober en november ook met vier procent in Europa en zelfs met vijftien procent in Amerika.

Marchionne heeft eerder Maserati ten doel gesteld 75.000 auto’s te verkopen in 2018, maar die voorspelling was gebaseerd op de lancering van de Alfieri en nog een ander nieuw model. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat die modellen er daadwerkelijk gaan komen. Al met al geen geweldig nieuws dus voor Maserati, hoewel ook andere merken weleens soortgelijke maatregelen moeten treffen. Volkswagen bijvoorbeeld, toen niemand meer een Passat wilde hebben.