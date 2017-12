Dit zijn alle N-wegen waar trajectcontroles komen

Hard rijden, vergeet het maar.

Vanaf eind volgend jaar komen er meer trajectcontroles in Nederland, met de intentie de verkeersveiligheid op te schroeven. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat de gekozen wegen relatief gezien met veel meer ongelukken te maken hebben dan andere wegen in Nederland. In de hoop dit op te lossen, zal de overheid tussen eind 2018 en 2019 op een twintigtal routes flitspalen plaatsen die de gemiddelde snelheid over een bepaald traject zullen meten.

Eerder dit jaar werden 11 van deze 20 wegen al bekendgemaakt. De 9 wegen die zich nu in het rijtje voegen, liggen grotendeels in Noord-Holland, maar bijvoorbeeld ook bij Tilburg en Arnhem.

Bekijk hieronder de volledige lijst van provinciale wegen waar gecontroleerd gaat worden.

Flevoland:

N706, Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport

Friesland:

N351, tussen Wolvega en Oosterwolde

N381, tussen Drachten en Donkerbroek

Gelderland:

N325, Arnhem (Pleijroute)

N787, tussen Brummen en Eerbeek

Limland:

N275, tussen Blerick en Nederweert

N564, tussen Weert en grens België

N277, tussen Ysselsteyn en Zeeland

N270, tussen Venray en Ysselsteyn

Noord-Holland:

N201, Uithoorn

N205, tussen de N207 en de N232

N9, tussen Burgervlotbrug en St Maartensvlotbrug

Noord-Brabant:

N261, Tilburg

N639, tussen Chaam en Baarle-Nassau

Overijssel:

N333, tussen Steenwijk en Blokzijl

Utrecht:

N230, provinciale deel van de Zuilense Ring (oostelijk gedeelte)

N414, tussen Eembrugge en Bunschoten

Zeeland:

N253, Rondweg Sluis

N256, Zeelandbrug

Zuid-Holland:

N11, tussen Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk

