Alfa Romeo komt met elektrische SUV geijkt op Noord-Amerika

Alfa Romeo kijkt naar de toekomst en droomt over een grote elektrische SUV voor Amerika.

De modelstrategie van Alfa Romeo is een beetje hetzelfde als mijn strategie met darten. Je gooit wat pijltjes naar een bord, kijkt waar ze terechtkomen (doorgaans iets van 17, 2 en eentje ernaast) en probeert er dan het beste van te maken. Er zit ongeveer net zoveel lijn in als in de strategie van Ferrari in de Formule 1. Maar dat maakt niet uit; wij liefhebbers houden toch wel van ze.

Eens in de zoveel tijd komt er namelijk iets briljants uit de koker. Zoals bijvoorbeeld de Alfa Romeo 156 of meer recent de Giulia (rijtest). Vervolgens gaat zo’n model dan veel te lang mee en staat er geen opvolger klaar. Maar ach, dat mag de pret niet drukken. Dan koop je een laat exemplaar en wacht je een paar jaar. Of wijk je uit naar BMW, zoals we op de redactie altijd massaal doen. Teasert: binnenkort komen er weer drie BMW’s bij. Maar ik mag nog niet verklappen welke.

Enfin, voor elk model van Alfa Romeo dat er werkelijk komt, zijn er tien geruchten van Alfa’s die eraan zouden komen. Maar dat weerhoudt ons niet om erover te schrijven. Vandaag is het zodoende weer raak. Want dit keer zou er een nieuwe, grote elektrische SUV komen van Alfa Romeo. Het model wordt verkrijgbaar in Europa, maar wordt geënt op de Noord-Amerikaanse markt. Aldaar wil Alfa Romeo namelijk 70 procent van de verkopen realiseren. Alfa Romeo’s Noord-Amerikaanse CEO, Larry Dominique, zegt er het volgende over:

We think of ourselves as different from the others. We just don’t want to blend in. We’re not a gray BMW. Our customers tell us they buy Alfas because ‘You’re not that.’ The upcoming E-segment car will be designed and styled in Italy but will be developed with U.S. customers in mind. Details like interior size, features packaging, cupholder size, tech, etc. will be ideal for North America.

Larry Dominique, geen familie van Dominique Wilkins