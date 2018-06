Shocker! Non-premium sedan sloep komt naar Europa

Maar, niemand koopt die dingen toch meer?

Een grote sedan boven het D-segment als topper van de range: vroegah had bijna elk ‘huis-tuin-en-keuken’ merk er een in het gamma voor de Europese markt. Wilde je veel ruimte hebben voor relatief weinig geld en/of een luxe auto maar niet de deels negatieve connotaties van een premium naamplaat was de keuze reuze. Auto’s als de Fiat Croma, Opel Omega, Renault 25/Safrane, Peugeot 605/607, Alfa Romeo 164/166 (aankoopadvies), Saab 9000, Lancia Thema/Kappa/Thesis en Toyota Camry gaven je alles wat je maar kon wensen.

Beetje bij beetje liepen de verkoopcijfers van deze auto’s echter terug. Meer en meer mensen vielen voor de verleiding van de baaaaadge. Waarom een Opel Omega kopen voor 65.000 gulden als je daarvoor ook een BMW 320i hebt met de hoogst noodzakelijke opties? Oké, de kinderen zitten achterin iets ruimer, maar daar wordt de buurman niet jaloers van. Zodoende verdwenen de kloeke non-premium topsedans één voor één van het toneel, totdat er geen enkele meer over was.

Doch daar komt nu verandering in! Toyota brengt de in andere delen van de wereld nog steeds mateloos populaire Camry namelijk terug naar Europa. De nieuwe XV70 generatie komt namelijk als hybride naar deze contreien. De laatste keer dat er een Camry in de Nederlandse prijslijst staat ging het om het XV30 model en gaf de kalender 2004 aan. De XV40 en XV50 slaan we dus volledig over.

De in Japan gebouwde sedan is op andere markten ook verkrijgbaar met een vierpitter zonder elektro-goodies en als V6, maar wij krijgen alleen de hybride variant. De verbrandingsmotor heeft een inhoud van 2.5 liter en in ‘Murica wordt de combinatie aangeprezen met 210 pk. De exacte Europese rating is nog niet duidelijk maar verwacht dus iets in die richting.

De terugkeer van de Camry is overigens wel een beetje een ‘noodgreep’, want de auto neemt de plaats van de in Engeland gebouwde Avensis over in het gamma. Die laatste krijgt (voorlopig) geen opvolger. Ter vergelijking: de Avensis sedan meet 4,75 meter lang, de Camry 4,88 meter. Begin volgend jaar kan je ‘m bestellen. Wat ‘ie moet kosten per strekkende meter weten we nog niet.