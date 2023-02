Si, deze BMW 3.0 CSL moet een hoop geld gaan opleveren!

In de markt voor een BMW 3.0 CSL? Misschien is deze Spaanse dan wel iets voor jou, neem wel je portemonnee mee.

Exclusiviteit kost wat. Dat weten ze bij BMW als de beste en elke keer weten ze weer een versie te maken die nog unieker is. Niet verassend: het prijskaartje is niet inclusief. Want wie kan een CSL van minimaal 800.000,- euro betalen?

Spaanse BMW CSL

Ik vind het een geweldig apparaat. Überhaupt vind ik de huidige BMW’s geslaagd. Ja, zelfs met die grill zoals op de BMW M4. Klaarblijkelijk val ik voor ‘lelijke’ auto’s, om het maar zo te zeggen. Vroeger vond ik de Hummer H2 bijvoorbeeld tevens een gaaf ding, veel mensen vonden dat een gedrocht.

Maar goed, terug naar de BMW. Van deze versie zullen er maar vijftig gemaakt worden. Dit om het 50-jarige jubileum van het M-merk te vieren. En wat een feest! De uiterst beperkte auto is sinds de lancering verleden jaar continue in het nieuws geweest. De lucky few die een dergelijke auto kunnen kopen, kijken reikhalzend rond om er eentje te kunnen bemachtigen. In Spanje zal nummer 41 van de 50 binnenkort verkocht worden.

Om de prijs nog lekker verder te laten oplopen, zal BMW Iberica de verkoop via een privéveiling laten verlopen. Doel is om iedereen dezelfde kans te geven om de auto te kunnen kopen. Het geld dat boven de adviesprijs wordt opgehaald, wordt gedoneerd aan een goed doel. Welk doel dat is, dat is nog onbekend. Ongetwijfeld zal BMW dat wereldkundig maken na de verkoop, zodat het nog wat aandacht trekt. Het is ze (lees: het goede doel) gegund.

Prijs

De CSL heeft een krachtige zescilinder-in-lijn motor met een maximum vermogen van 560 pk. Al dat goeds komt met een prijskaartje van ongekende omvang. De auto moet meer dan 800.000,- euro (inclusief alle kosten) gaan opbrengen. Het ligt eraan of en hoeveel mensen gaan overbieden, maar de auto zou zomaar in theorie richting één miljoen euro kunnen gaan.

Interesse? Dan moet je wel een geverifieerde M-klant zijn en je vooraf aanmelden bij BMW Spanje. Eind van deze maand zal de veiling plaatsvinden.