Skoda Enyaq iV krijgt een BMW snoetje

BMW kiest voor een grotere grille? Skoda claimt met de Enyaq iV voor de ‘oude’ BMW grille.

De nieuwe Skoda Enyaq iV is zo’n model van het merk dat een lekker ander uiterlijk krijgt. Helaas voor de Tsjechen hebben ze het nieuws niet onder de pet kunnen houden. De auto is (wederom) vroegtijdig uitgelekt via Motor16 waardoor we nu al kennis kunnen maken met de SUV.

De Enyaq iV ziet er niet bepaald lullig uit. Drukke styling, grote velgen en een vernieuwend interieur zijn speerpunten van het model. Er stonden vroeger televisies met kleinere schermen in de Nederlandse woonkamers. Wat opvalt is de grille van de Skoda Enyaq iV. Waar BMW tegenwoordig kiest voor grotere units, lijkt Skoda het design ‘gestolen’ te hebben van de voorgaande modellen van BMW. Zeker de splitsing in het midden brengt een BMW karakter naar voren. Beter goed gejat dan slecht bedacht?

Dat Skoda zo groot gaat uitpakken met dit model is geen toeval. Het is voor Skoda de eerste volledig elektrische SUV van het merk. Logisch dat ze zichzelf in de schijnwerpers willen zetten. Het is afwachten op de officiële onthulling wanneer we meer te horen krijgen over het uiterlijk, de specs en de aandrijflijn.