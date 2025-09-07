Volkswagen ID. Cross kan wel eens een groot succes worden

Volkswagen, betaalbaar, crossover. De Volkswagen ID. Cross is een winnende combinatie, als we een kleine voorspelling mogen doen.

De Volkswagen-groep maakt de keuze niet makkelijk. Ze presenteren namelijk twee zusjes van elkaar met min of meer dezelfde insteek. We hebben net al kennis mogen maken met de Skoda Epiq, en nu is de Volkswagen ID. Cross aan de beurt. Welke moet je kiezen? Dat lijkt een kwestie van voorkeur te worden, want onderhuids gaat het om grotendeels dezelfde auto’s.

Volkswagen ID. Cross Concept

Laten we beginnen bij het begin. De Volkswagen ID. Cross is nog een concept, maar gezien de geschiedenis van recente Volkswagen-concepts eentje die al erg lijkt op het productiemodel. Want ja, die komt. Uiteraard zal de ID. Cross in lijn vallen met auto’s als de aankomende ID. Polo (op basis van de ID.2All) en de productieversie van de ID. Every1. Daar deelt ‘ie dan ook zijn platform mee. Gezien de naam Cross, net als T-Cross, zal dit ook min of meer de opvolger worden van dat model, dus in het B-segment. Maar dan volledig elektrisch.

Specs

Laten we even beginnen met wat specs, al zijn ze voorspelbaar als je net die van de Epiq hebt gelezen. De Volkswagen ID. Cross gebruikt eveneens het nieuwe platform genaamd MEB+, wat als grootste verandering betekent dat de auto’s in de basis voorwielaangedreven zijn. Alle MEB-auto’s die verwant zijn aan de ID.3 zijn in de basis achterwielaangedreven, maar kennelijk blijft voorwielaandrijving de winnende strategie. Voor de ID. Cross is de motor op de vooras goed voor 211 pk en een topsnelheid van 175 km/u. En het getal wat je altijd wil weten bij een EV: 420 kilometer rijbereik. Hoe groot de accu is die dat moet verzorgen, dat is nog niet duidelijk.

Vreemd, want Volkswagen deelt wel een paar specifieke cijfers voor de ID. Cross die we wel mogen weten, al zal de doelgroep van de kleine crossover ze interessant vinden. Volkswagen deelt de maximale kogeldruk van de trekhaak (75 kg, genoeg voor twee e-bikes) en het trekgewicht van 1.200 kg voor een geremde kar. Oh ja, en er kan met alle stoelen omhoog 450 liter bagage mee, met een frunk van 25 liter. Die laatste zal voor heel misschien een koffer maar waarschijnlijk een laadkabel net voldoende zijn. En ten slotte wat je qua grootte mag verwachten: 4,16 meter lang, 1,84 meter breed en 1,59 meter hoog.

Exterieur Volkswagen ID. Cross

Zoals gezegd is het exterieur van de Volkswagen ID. Cross een indicatie, nog geen bevestiging. Al zien we een paar zaken die het productiestadium waarschijnlijk wel gaan halen. De verlichtingsbalken voorop en achterop bijvoorbeeld, dat volgt helemaal de huidige trends. In de teasers liet Volkswagen al zien dat op de C-stijl van de ID. Cross drie horizontale ‘roosters’ komen, deze lijken ook nog eens verlicht. Zaken als de enorme velgen houden we ons hart niet voor vast.

Interieur

In de cabine van de Volkswagen ID. Cross zien we veel wat ons bekend voorkomt in een nieuw jasje. Om te beginnen met een enorm pluspunt: verrassend veel fysieke knoppen. Onder het middelste scherm een knoppenbrij en ook op het stuur echte knopjes in plaats van touchpads. Alle oppervlakken zijn bekleed met een zandkleurig stofje. Een andere highlight is een ‘zwevend’ stuk in de middenconsole waar de inductielader voor je smartphone in geïntegreerd zit. Net als alle andere ID-modellen zit de schakelhendel aan het stuur. Alleen niet meer als gekke uitstulping van het tellerscherm, maar als echte hendel.

Over dat tellerscherm gesproken: daar heb je een 11 inch scherm voor, terwijl er in het midden een 13 inch scherm op het dashboard prijkt. Volkswagen belooft ondanks de fysieke knoppen een bruikbaar spraakbedieningssysteem en een ‘intuïtieve menustructuur’. Dat kan het merk goed gebruiken: daar zaten toch de pijnpunten van de uitgaande ID-reeks.

Volkswagen gaat het druk krijgen: de ID. Cross wordt in de zomer van 2026 in productiespecificatie voorgesteld om in het najaar in de showroom te verschijnen. De ID. Polo wordt in het voorjaar voorgesteld om halverwege 2026 bij de dealer te staan. Volgend najaar krijgt de ID. Every1 meer vorm als laatste concept en zal die in 2027 losgelaten worden. Kortom: de nieuwe ID-familie staat te trappelen met de ID. Cross als crossover om de eer te verdedigen. Als dat geen succes wordt!