Skoda maakt EV-rijders jaloers: 2.831 km op één tank diesel

Diesel is toch zo gek nog niet.

In augustus werd het wereldrecord voor de langste afstand op één acculading weer verbroken. Een Chevrolet Silverado EV haalde een praktijkrange van 1.704 kilometer, onder omstandigheden die totaal niet representatief waren. Leuke pr-stunt, maar als je écht ver wil komen gaat er niks boven een diesel.

Dat heeft Skoda nu gedemonstreerd met een Superb diesel. Hiermee hebben ze een rit van 2.831 kilometer op één tank gemaakt, een nieuw record. De Superb heeft een 66 liter tank, dus het verbruik kwam uit op 2,61 liter per 100 kilometer. Oftewel: 1 op 38. Niet verkeerd voor een 4,9 meter grote sedan zonder hybridehulp…

De bestuurder van de Superb is geen onbekende: Europees rallykampioen Miko Marczyk. In een rallyauto rijdt de 29-jarige Pool als een maniak, maar grappig genoeg rijdt hij in zijn eigen auto juist heel rustig. Hij maakte er altijd een sport van om zo zuinig mogelijk te rijden met zijn Octavia 2.0 TDI.

Omdat deze auto maar een 50 liter tank had, was deze niet zo geschikt voor een recordpoging, maar met de Superb zag Marczyk zijn kans schoon. Hij reed ermee vanuit zijn thuisland Polen naar Disneyland Parijs en weer terug, op één tank.

Marczyk reed zoveel mogelijk 80 km/u, wat natuurlijk vrij langzaam is, maar ook niet onrealistisch. Deze actie is een stuk representatiever dan het eerdergenoemde record van Chevrolet. Daarbij werden grote stukken met 30 tot 40 km/u gereden, bij ideale temperaturen.

Tijdens de rit van Miko Marczyk waren de weersomstandigheden niet altijd ideaal. ’s Nachts in Duitsland daalde het kwik tot 1 graad. Lage temperaturen zijn niet alleen voor een EV ongunstig, maar ook voor een verbrandingsmotor. Het is in theorie dus mogelijk om nóg verder te komen op een tank. Maar alsnog is dit een mooie prestatie.