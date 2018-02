Skoda Octavia 5E (2013 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De Skoda Octavia is zo'n auto die veel waar voor z'n geld biedt, maar is hij ook interessant als occasion?

Inmiddels is de Octavia ruim twintig jaar op de markt, een auto die niet uit het straatbeeld meer weg te denken is. Ondertussen is de derde generatie onlangs gefacelift (2017), maar de auto is al sinds 2013 op de markt. Deze Skoda heeft het silhouet van een sedan, maar is stiekem een hatchback. Dat betekent dat de achterruit openklapt bij het openen van de achterklep. Makkelijker inladen dus. Naast de hatchback is er ook een Octavia Combi. Voor de beeldvorming: de auto wordt gepositioneerd als tegenhanger voor bijvoorbeeld een Golf Variant of Ford Focus, maar biedt stiekem bijna de ruimte van een Passat of Mondeo.

De huidige Octavia werd vroeg in 2017 van een facelift voorzien, deze is het makkelijkst te herkennen aan de gescheiden koplampunits. Motorisch gezien is er keuze uit benzinemotoren variërend van 86 tot 245 pk. De diesels zijn beschikbaar van 90 tot 184 pk.

Aanbod op AutoTrack

Er staan momenteel ruim 800 Octavia’s van dit type te koop, waarbij de verdeling benzine / diesel ongeveer 40/60 is. Ongeveer 25% is voorzien van een automaat en ruim 80% is een Combi, de sedan is dus een stuk schaarser. Zoek je een RS dan heb je de keuze uit ongeveer 20 auto’s. Prijzen variëren van €9.000 tot €50.000.

Pluspunten

Degelijk

Value for money

Comfortabel

Betrouwbaar

Aandachtspunten

De Octavia is een auto die over het algemeen goed scoort in betrouwbaarheidsonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken. Er zijn echter veel verschillende varianten op de markt en bovendien zijn er behoorlijk wat Octavia’s verkocht. Er is dus altijd wel iemand die een probleem gehad heeft. De meest voorkomende zaken hebben we hieronder verzameld.

Aandrijflijn

De DSG versnellingsbak met 7 versnellingen heeft in Rusland en China een garantie-uitbreiding gekregen. Dit naar aanleiding van problemen. Dezelfde DSG’s worden ook in Europa geleverd maar hiervoor is voor zover bekend nog geen garantie-uitbreiding of recall doorgevoerd. Probeer wat filerijden te simuleren of rijdt een stukje door een drukke stad. De bak moet vlot en soepel reageren en de koppeling mag niet slippen. De DSG met zes versnellingen zou minder problemen moeten geven, maar is ook niet vrij van spookverhalen op het internet. Houd wel in het achterhoofd: er rijden héél veel mensen probleemloos rond met DSG’s. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die kunnen bestaan van alleen het vervangen / reviseren van DSG’s, dus de problemen zijn er wel degelijk.

De 1.2 en 1.4 TSI hebben een distributieriem, die moet op tijd (elke vier jaar) vervangen worden om problemen met de motoren te voorkomen. Het is wijs om ook direct de waterpomp te vervangen.

Vacuümslang benzinemotoren zijn gevoelig, knikken soms en daardoor levert de motor geen vermogen meer. Simpele, goedkope fix.

1.2 TSI loopt op drie cilinders bij belasting betekent waarschijnlijk dat één van de bougiekabels vervangen moet worden.

1.2 TSI met motorstoring heeft vaak te maken met defecte temperatuursensor. Goed checken of de motor dan geen hitteproblemen (en dus mogelijk interne schade) heeft gehad.

1.8 TSI gebruikt bij hoge kilometerstanden vaak wat meer olie.

1.6 TDI heeft soms last van afbrekende schoepen van de waterpomp, waardoor koelingsproblemen kunnen ontstaan.

Interieur

De Octavia werd vaak als gezinsauto gekocht, met bijbehorende kleine slopers op de achterbank. Check dus ook achtering de bekleding goed op vlekken / beschadigingen.

Exterieur

Exterieur De Octavia verzamelt soms wat water in de voordeuren als de gootjes verstopt raken. Check dus goed dat alle waterafvoerkanaaltjes schoon blijven.

Elektronica

Als de pook van een DSG-bak niet meer uit de P-stand wil is dat meestal te wijten aan een storing bij de remlichten. Dit is eenvoudig te verhelpen.

Er zijn wat meldingen van vastlopende navigatiesystemen.

