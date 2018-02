Hier, de 705 pk sterke RS6+ Phoenix van Jon Olsson

Een nieuw kanon!

“Waarom heb ik eigenlijk ooit mijn oude RS6 verkocht?”. Dat was de vraag die Jon Olsson zichzelf stelde. Hij verkocht zijn Audi aan een Nederlandse partij en de rest is geschiedenis. Het kriebelde altijd om een nieuwe RS6 te bouwen en dat heeft hij dan ook gedaan. Maak kennis met de Phoenix.

Samen met ABT Sportsline is deze nieuwe Olsson-mobiel werkelijkheid geworden. In de basis gaat het om een Audi RS6 C7 Avant. ABT heeft de auto de ‘RS6+‘-behandeling gegeven. Dit betekent een upgrade naar 705 pk en 880 Nm koppel. Zoals je van een auto van Jon Olsson mag verwachten, is het uiterlijk grondig aangepakt.

Dit keer koos de Zweedse ondernemer voor een two-tone kleur. Aan de ene kant een witte tint en aan de andere kant een zwarte camouflagewrap. Met een ander uitlaatsysteem klinkt de Phoenix minstens zo bruut als de RS6 DTM van enkele jaren geleden. Voor Jon staat nu een ritje van Duitsland naar Monaco voor de boeg. Zijn nieuwe speeltje check je in zijn video hieronder.