Škoda stopt met deze snoezige hatchback - Autoblog.nl

Volgens de Škoda-site is de kleine hatchback tijdelijk uitverkocht, maar media melden dat ie gewoon uit productie is.

De Citigo is een van de snoezigste Škoda’s ooit, maar jij kan hem niet meer kopen. Althans, dat is wat zowel Autocar als CAR Magazine schrijven. Beide sites citeren (exact dezelfde quote) van marketingbaas Alain Favey. “Voor wat Europa betreft zijn we uitverkocht en we hebben niet de intentie om een auto met dezelfde grootte in de toekomst te hebben.”

Het gaat volgens beide bladen om zowel de Citigo met verbrandingsmotor, als de elektrische Citigo-e iV. Vooral het vertrek van die laatste auto is een beetje vreemd. Autofabrikanten moeten immers vanaf dit jaar boetes gaan betalen als ze bepaalde CO2-waarden niet halen. Het cancelen van een kleine, elektrische hatchback klinkt dan als wat je precies niet moet doen.

Uitverkochte Škoda

Volgens de Nederlandse Škoda-site is de auto op dit moment ‘tijdelijk uitverkocht’. Het Verenigd Koninkrijk kreeg 400 slots voor de Citigo-e, die waren vrij snel uitverkocht. Vermoedelijk kreeg Nederland ook een bepaalde hoeveelheid slots die eveneens op zijn. Eind dit jaar worden de laatste Škoda Citigo-e’s geleverd, dan is het uit met de pret.

In het artikel geeft hij overigens wel een hint voor waarom ze na minder dan een jaar al stoppen met de elektrische Citigo. Ze gaan namelijk geen nieuwe, kleine EV’s maken, ‘omdat de dure technologie dergelijke auto’s onbereikbaar zou maken voor klanten’. De Škoda Citigo-e kostte ten tijde van onze rijtest 23.570 euro. Dat is niet per se onbereikbaar duur. Vermoedelijk kon VAG simpelweg niet genoeg geld verdienen aan de kleine hatchback, al is dat uiteraard op dit moment gissen.

Overigens houdt Favey wel de deur open voor de toekomst. Mocht VAG namelijk een MEB-platform ontwikkelen waarmee wél kleinere, elektrische auto’s mogelijk worden, dan zou Škoda er best een Škoda-versie van willen maken. “Maar ik weet op dit moment niks van dergelijke plannen.” Fans van kleine elektrische Škoda’s moeten dus nog even geduld hebben.