Hyundai Tucson krijgt een radicaal nieuw design - Autoblog.nl

De brave Hyundai Tucson wordt een SUV waar design naar een hoger plan getild wordt. Hyundai deelt alvast nogal niet-verhullende foto’s ervan.

Design is waarschijnlijk het aspect van een auto waar je de langste discussies over kunt voeren. Mooi of lelijk is namelijk geen definitie, maar een mening. Wat de één afschuwelijk lelijk vindt, is kunst op wielen voor de andere. En ja, ook met de gelinkte auto’s uit ondergetekende zijn gekleurde wereldbeeld hoef je het niet eens te zijn.

Brave hendrik

Dan heb je ook nog een middencategorie, waar een auto-ontwerp zo nietszeggend is dat je er weinig van kunt vinden behalve ‘saai’ en ‘inspiratieloos’. Ook dat is vaak op meerdere manieren interpreteerbaar, maar de Hyundai Tucson valt wel een beetje in die categorie. De Tucson is voor ons de tweede SUV in de lineup van Hyundai, gebaseerd op de i30. Gelukkig is het geen flop zoals de Santa Fe, sterker nog: het is misschien wel aan Hyundai te danken/wijten dat de hele compacte crossover/SUV-hype aangezwengeld werd. Zij waren er immers met de Tucson in 2004 als de kippen bij.

Altijd zo gebleven

Je moest de Tucson maar waarderen zoals hij is, want een hele inspirerende auto werd het nooit. Passend in de designtaal, ja, en echt lelijk is hij ook niet. Maar je merkt gewoon dat bij de Tucson (JM), ix35 (LM) en Tucson (TL) de auto meer gericht was op een allemansvriend worden, zonder dat iemand er ooit van zou zeggen ‘wat een schitterende auto!’

Verandering

Daar is niks mis mee, maar als dat je USP was van de Tucson moet je misschien de Hyundai-dealer voortaan mijden. Er komt een nieuwe Tucson aan en alles gaat veranderen. Behalve ‘Hyundai middenklasse SUV’ lijkt de auto op geen enkele manier op zijn voorganger. Verdere details worden spoedig bekend, maar het design ‘deelt’ Hyundai al met enige trots.

Ze delen bovenstaande teasers, maar doen er geen Tesla-achtige ‘nice try-perikelen‘ bij. Met een simpel bewerkingsprogramma kun je de foto’s zo helder en duidelijk maken als je wil. Dus wij deden precies dat en je hebt min of meer exact de nieuwe Tucson op je scherm.

Radicaal

Hyundai zet sowieso hun oude design op de schop en ruilde het in voor een designtaal genaamd ‘Sensuous Sportiness‘. Die taal debuteerde op de i20 en is terug te vinden in de facelifts van de i30 en Kona. De saaie dagen van Hyundai zijn geteld, ze tonen nu hoeveel lef ze hebben. De Tucson krijgt een zeer bijzonder en vooral radicaal anders design mee. Naast Sensuous Sportiness noemen de Koreanen dit design ‘Parametric Dynamics’, wat inhoudt dat op veel plekken drie lijnen elkaar snijden en veel driehoeken te zien zijn.

Verlichting

Eind 2019 kregen we de Hyundai Vision T te zien. Het is een concept dus wilde haren zijn sowieso te vinden. Maar die voorkant, met allemaal individuele ‘vakjes’ in de grille die naadloos doorlopen in de koplampen, dat leek bijna te gek. Niet meer dus. Het komt echt.





Aan de achterzijde mochten de Koreanen toch nog even de tekentafel opzoeken en kozen ze voor een iets andere indeling van de verlichting. De vier horizontale spijlen maken ruimte voor twee ‘backslash-vormige’ strepen aan weerszijden. Verder valt op hoe veel concept erin te herkennen valt. De gigantische diffuser, hoekige wielkasten, grote horizontale lichtbalk, de chroomstrip boven de ramen en deuren en zelfs de velgen krijgen we gewoon te zien op de productieversie.





Van binnen

Wie dan nog een sprankeltje hoop heeft dat in ieder geval het interieur nog een beetje iets van de oude Tucson weg heeft, mispoes. Ook de cabine van de Tucson gaat volledig op de schop en ook hier zijn radicale veranderingen doorgevoerd. Het nieuwe stuur, bekend van de Sonata. Een nieuw volledig digitaal instrumentarium wat mooi weggewerkt achter het stuur zit. En dan is er natuurlijk nog de gigantische ‘zwevende’ unit waar het centrale scherm op zit. Ook dat zit allemaal naadloos aangesloten op de lijnen van het interieur. We verwachten her en der iets minder wild design, maar dit is wel wat je kunt verwachten. Het ziet er snaarstrak uit.

Verder wil Hyundai nog niet veel kwijt over de Tucson, behalve dat hij ontworpen is met een ‘atletisch voorkomen’ en ‘uitstraalt dat hij beweegt zelfs als hij stilstaat’. Dat gaat nog interessant worden voor mensen die snel hun handrem vergeten. Enfin, de onthulling voor de Tucson staat gepland op 15 september middernacht, Koreaanse tijd. Wie stijlvol een goed criterium vindt voor een nieuwe SUV, moet dan even zijn bed uit komen om 2:30.