Huwelijk Renault-Nissan staat op springen

Ghosn draait zich om in zijn muziekkist.





Je kunt zeggen van Hugo Carlos Ghosn wat je wilt, maar hij wist wel jarenlang de alliantie tussen Renault en Nissan op succesvolle wijze in goede banen te leiden. Hij stuurde zelfs aan op een fusie van beide merken, maar dat bleek toch een brug te ver te zijn. Nu de topman echter ten val is gekomen, lijkt de alliantie van beide merken niet lang stand te houden. Nissan was niet alleen tegen een fusie, ze willen nu het liefst de banden met Renault helemaal breken, meldt the Financial Times. En wel zo snel mogelijk.

De alliantie van Renault en Nissan bestaat sinds 1999. Sinds 2016, toen Nissan een belang nam in Misubishi, heet de alliantie officieel Renault-Nissan-Mitsubishi. Op dit moment zijn 43,4% van de aandelen van Nissan in handen van Renault, terwijl Nissan op zijn beurt 15% van de aandelen van Renault heeft. Bij Nissan zijn ze niet blij met deze verhoudingen.

Hoewel Nissan al langere tijd van zins was om zich van Renault te ontdoen, zijn de plannen nu in een stroomversnelling terechtgekomen volgens de berichten. De plannen van Nissan zouden onder meer inhouden dat de ontwikkeling en productie volledig gescheiden wordt van Renault. De Micra wordt nu bijvoorbeeld nog in een Renault fabriek in elkaar geschroefd. Op dit moment is Nissan ook bezig aan de Ariya, een SUV die in samenwerking met Renault is ontwikkeld. Als het daadwerkelijk tot een breuk komt, kan dit dus grote gevolgen hebben voor beide merken.

Renault-Nissan-Mitsubishi kan zich nu nog tot de grootste autoconcerns van de wereld rekenen. In 2018 stond de alliantie op de tweede plaats, na Volkswagen. Met de recente fusie van PSA en FCA zijn er dus veel grootschalige samenwerkingsverbanden. Blijkbaar weerhoudt dit Nissan er echter niet van op weer volledig onafhankelijk te willen opereren.