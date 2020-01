Tesla’s kunnen binnenkort ook praten

Dat is ook een manier om ze minder stil te laten zijn.





Je hebt geen hele rijke fantasie nodig om in de voorkant van een auto een gezicht te zien. De koplampen vormen de ogen en de grille de mond. Een van de weinige auto’s die geen ‘mond’ heeft is de Tesla Model 3. Toch is dit juist de auto die binnenkort kan praten. Als we Buff Mage a.k.a. Elon Musk moeten geloven in ieder geval. Hij deelt op Twitter namelijk de beelden van de nieuwste baanbrekende feature van Tesla.

In de korte video is te horen hoe de Model 3 een omstander (vrij vertaald) aanmoedigt om niet te staan gapen, maar in te stappen. De taxichauffeurs van Schiphol zullen ongetwijfeld dolblij zijn met deze functie. Maar wat is nu echt het plan van Musk hiermee? Dat is nog een verrassing.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Wat we weten is dat Tesla’s tegewenwoordig uitgerust worden met externe speakers. Die produceerden een irritant zoemgeluid, zodat nietsvermoedende voetgangers de auto aan horen komen. Elon Musk heeft nu dus nog iets veel irritanters verzonnen, namelijk een auto die bijdehante opmerkingen laat horen. In tegenstelling tot KITT praat de auto dus niet met zijn bestuurder, maar met voetgangers.

Het Twitter bericht is nog een halve grap, maar het lijkt er toch op dat Musk daadwerkelijk van plan is meer geluiden te laten horen via de externe speakers dan alleen gezoem. Je weet het niet met Elon Musk, maar laten we in ieder geval niet hopen dat je als voetganger binnenkort moet luisteren naar commentaar van alle passerende Tesla’s.