Skoda Superb nu flink goedkoper dan Audi A3 - Autoblog.nl

De Skoda Superb is een stuk goedkoper dan voorheen. En het was al niet de duurste in zijn klasse.

Je zou het niet zeggen, maar de derde generatie Skoda Superb begint alweer een beetje een oudgediende te worden. De enorme hatchback of stationwagon loopt alweer mee sinds 2015 en werd in 2019 gefacelift. Dat is te vroeg voor een compleet nieuw model, maar om het model een beetje interessant te houden, mag er actie ondernomen worden.

Skoda Superb goedkoper

Dat gebeurt gelukkig dan ook en op een vrij rigoreuze wijze. De Skoda Superb is namelijk flink goedkoper geworden. Laten we maar meteen beginnen met de vanafprijs. De Superb kost nu 32.995 euro. Dat was nog niet zo lang geleden 38.390 euro. Kijk, dat zijn de leukere kortingen.

Met de nieuwe prijs is de Skoda Superb zelfs goedkoper dan een kale instap Audi A3! Die kost als 30 TFSI Pro Line namelijk 34.650 euro. Nu gebiedt de eerlijk te zeggen dat de prijzen eigenlijk weer op het niveau zijn van 2015. Dankzij belastingen, een betere motor en een rijkere uitrusting was de grote Skoda een stiekem een kleine 5 mille duurder geworden. En nu is die Superb weer 5 mille goedkoper.

Motor goedkope Skoda Superb

Moet je nu dan ook op een houtje bijten? Nou, nee. Niet echt eigenlijk. Voor dat krijg je namelijk een Superb 1.5 TSI Business. Die heeft 150 pk en 250 Nm tot zijn beschikking. Daarmee kun je in 9 voorband-verschroeiende seconden naar de 100 km/u sprinten en topsnelheid bereiken van een nauwelijks te bevatten 220 km/u. Zonder gekheid, dat zijn prima waarden voor een instap-uitvoering.

Hetzelfde geldt voor de standaarduitrusting van de grote Skoda. Voor de prijs is het echt prima voor elkaar: LED-koplampen, navigatie, dual-zone climate control, parkeerhulp achter, bluetooth voorbereiding met draadloos laden en voice control krijg je standaard mee. De standaardkleur is zelfs een kleurtje: Energy Blue (afbeelding onder).

Duurder

Uiteraard zijn er zat opties om de Superb weer iets duurder te maken. Zo kun je kiezen voor een Business Edition Plus uitvoering voor 2 mille. Dan krijg je parkeersensoren voor, achteruitrijcamera, stoelverwarming, grootlichtassistent en elektrische bedienbare voorstoel. Juist, enkelvoud, alleen de bestuurder krijgt die luxe. Deze Business Plus-uitvoering is standaard op de 2.0 TDI en de PHEV iV-uitvoering.

De plug-in hybride is er vanaf 39.995 euro. Je kunt alle uitvoeringen ook krijgen als Combi, deze zijn 1.500 euro duurder. Een automaat kost 2.000 euro extra op de 1.5 TSI. Mocht je een Business Edition Plus hebben, dan kun je voor 2.000 euro de upgrade maken naar een Sportline Business. Deze heeft grotere wielen, hoogglans zwarte details, sportonderstel en sportstoelen.

Prijzen concurrentie goedkope Skoda Superb

Uiteraard lopen we even een rondje langs de concurrentie. Daar kunnen we zien dat de prijsverlaging van de Skoda Superb best wel rigoureus is. Echter, bij Renault kunnen ze er ook wat van. Daarnaast kunnen we zien dat het non-premium D-segment behoorlijk aan het uitsterven is

Renault Laguna TCe140 Zen – 32.690 euro

Skoda Superb 1.5 TSI Business – 32.995 euro

Ford Mondeo Hybride Titanium – 35.400 euro

Peugeot 508 Active Pack PureTech 130 – 37.900 euro

Mazda 6 SkyActiv-G 2.5 – 38.990 euro

Volkswagen Passat 1.5 TSI DSG Business – 39.575 euro

Check hier de rijtest met de nieuwste Skoda Superb iV PHEV:

De Skoda Superb is per direct leverbaar.