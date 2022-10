Auto meest optimale vervoermiddel in Nederland!

Dat zeggen wij niet, het Planbureau voor Leefomgeving trekt de conclusie dat de auto het optimale vervoermiddel is.

Wij redacteuren van Autoblog roepen dit al jaren, maar dat is niet verbazingwekkend. Wij zijn gek op auto´s, en soms wel te gek. Dan is het wel fijn dat onze conclusie nu eens onderbouwd wordt door experts. Onderzoekers van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) hebben een onderzoek gedaan op basis van bereikbaarheidsindicatoren. Hiermee is de toegang tot werk en voorzieningen beter in kaart gebracht. En wat blijkt? De auto wint het in Nederland van de trein, bus en fiets. Zelfs in de spits!

Auto meest optimale vervoermiddel

Tijdens de pandemie waren de files weg. Logisch, iedereen was verplicht thuis aan het werk. Nu zijn de files weer terug, want iedereen heeft een autootje gekocht. Nieuw of een occasion. Dit omdat het in het openbaar vervoer nou niet zo goed vertoeven was, als iedereen in je gezicht staat te hoesten. Toch blijven we nu de pandemie weg is, massaal de auto gebruiken. En dat heeft dus een (andere) goede reden.

Werk en belangrijke voorzieningen zijn namelijk lastig te bereiken met het OV of de fiets. Lukt dit toch, dan zit je bijvoorbeeld in een overvolle trein waar dagelijks vertraging is. Dit is vooral het geval in stadsranden, in de suburbane kernen en in landelijk gebied aldus het PBL. Bovendien neemt de openbaarsvervoerbereikbaarheid aanzienlijk af in de daluren en in het weekend. In de Randstad is dat een ander verhaal. Daar is het OV beter geregeld.

Bereikbaarheidsniveau

Het PBL hoopt met het onderzoek een politieke discussie aan te zwengelen. PBL-onderzoeker Jeroen Bastiaanssen zegt namelijk dat door op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs en winkels met verschillende vervoerswijzen er betere beslissingen genomen kunnen worden. En hier komt het minimum bereikbaarheidsniveau om de hoek kijken. Iedereen moet dus in staat zijn ergens te komen (ziekenhuis, supermarkt, school, station enzovoorts) met diverse soorten van vervoer.

Prima natuurlijk, een mens moet wat te kiezen hebben. Maar meestal uit dit in een negatief gevolg, namelijk het verder belasten van de auto. Of in andere woorden: automobilistje pesten. Jullie kennen ons als politiek onafhankelijk, maar daar zijn we niet voor.