Nederlander heeft Chiron Super Sport besteld

Wie oh wie zou het toch zijn?

Het is een van de rijkere meneren van Nederland: Michel Perridon. Net als vele rijke mensen koopt hij dan ook auto’s die het normale volk niet zo snel zou kunnen betalen.

In tegenstelling tot veel vermogende mensen koopt Perridon de ├ęcht dure auto’s. Niet even een Aventador op Zwitsers kenteken zetten. Welnee, gewoon gele platen erop. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid aan BPM moet worden betaald. Wat dat betreft is de duurste accessoire op een Bugatti waarschijnlijk een setje GAIK-platen. Hopelijk krijg je dan standaard wel ‘luxe platen’ met opgelegde letters.

De familie Perridon heeft meerdere Bugatti’s: een aantal Veyrons en een heuse Chiron. Daar komt nu eentje bij en het is niet zomaar eentje. Geen Chiron Sport of een Divo, maar een heuse Chiron SuperSport. Deze auto haalde onlangs een snelheid van 490 km/u. Het is geen officieel record volgens het Guiness Book of Records, Koenigsegg, Hennessey en alle andere hypercarfabrikanten. Daarvoor moet het gemiddelde genomen van twee metingen, heen en terug. Dit in verband met het voordeel van wind mee, bijvoorbeeld.

De familie Perridon liet via hun Instagram account weten dat nummer 5 in bestelling is. Zo snel als deze post werd geupload, werd deze ook weer verwijderd. Gelukkig waren ze bij Quote er als de kippen bij en maakte ze onderstaande screenshot:

Of ze deze auto ook op Nederlands kenteken zetten is niet duidelijk, maar als dat het geval is, mag de Staatssecretaris van Financi├źn ze absoluut een bloemetje bezorgen. Voor belastingen kost dit 490 km/u snelle apparaat namelijk een slordige 3.500.000 euro.

Met dank aan Torsten voor de tip!