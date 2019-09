Deze auto heet Haas en weet nergens van

Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven spaart je niet.

De ene samenwerking verloopt soepeler dan de andere. In een sport zoals de Formule 1 is het natuurlijk van belang dat zo’n samenwerking perfect is. Als er ook maar een paar kleine haarscheurtjes zijn, verspreiden de geruchten als een lopend vuurtje en kun je je bezig gaan houden met damage control.

Daarnaast is het essentieel dat de afspraken waterdicht zijn. Met elke sponsordeal is veel geld gemoeid. Natuurlijk, daar hoor je UBS, Tommy Hilfiger, Bose, Qualcomm, IWC Schaffhausen, Hewlett Packard en Marriott nooit over klagen. Logisch, want zij sponsoren de auto’s die vooraan rijden: die van Mercedes.

Wat ze hebben bedacht bij Rich Energy, is nog steeds onduidelijk. De hoogst excentrieke en kleurrijke William Storey dacht waarschijnlijk dat na een financiële injectie het team van Haas ging meestrijden om de knikkers. Dat is natuurlijk een misvatting en gebeurde dan ook niet. Daar was Rich Energy niet mee in hun nopjes. Via het communicatiemedium Twitter uitte het bedrijf dan ook zijn ongenoegen uit.

Net zoals me alle soaps eindigt het met een breuk. Onlangs gaf Haas al aan dat de samenwerking op vriendelijke wijze is beeïndigd. Ze hebben nu hun nieuwe livery getoond en wat denk je? Inderdaad: precies hetzelfde maar dan zonder Rich Energy erop. Het ziet eruit zoals de raceauto’s in de jaren ’90 tot 2006 bij GP’s waarbij tabaksreclame niet toegestaan was. Dan zie je dat niet alleen naam en het lettertype herkenbaar zijn voor een merk, maar de kleurstelling ook.