Sla je slag: 3x Audi RS op een Nederlandse veiling

Plofkrakers Petrolheads opgelet!

Mede door een geschiedenis van fraaie modellen is de Audi RS-benaming iconisch geworden. Ze zijn praktisch, snel en veilig dankzij Quattro vierwielaandrijving. Helaas trekken deze ingrediënten ook ander publiek aan, getuige de vele diefstallen en criminele activiteiten die ondernomen worden met een Audi RS4 of Audi RS 6 Avant.

Veilinghuis BCA organiseert wekelijks veilingen waar auto’s van overheden, dealers, verzekerings- en financieringsmaatschappijen en universe bedrijven aan bod komen. Normaal gesproken allemaal niet zo spannend, maar deze week is een uitzondering. In de veiling van deze week niet één, twee, maar drie producten van Audi RS die een nieuw baasje zoeken. Het gaat om drie verschillende kandidaten met elk een eigen karakter.

Audi RS4 Avant 4.2

Kandidaat numero uno is een blauwe RS4 Avant uit 2006, met de 420 pk sterke atmosferische achtcilinder. De station heeft 146.312 kilometer gedraaid. Het stukje hierboven over Audi RS’en en criminelen is niet toevallig. Deze RS4 Avant is in het verleden een keer gestolen door het boevengilde. Daar kun je in elk geval uit opmaken dat de Audi tenminste één keer niet netjes is warm gereden bij het starten.



Audi RS6 Avant 5.0 V10

Deze generatie RS6 had, net als zijn voorganger, een redelijk ingetogen uiterlijk. Kenners zagen het wel, maar de doorsnee automobilist had ongetwijfeld geen idee te maken te hebben met een 580 pk sterke station. En dat met tiencilinders. Dit specifieke exemplaar beschikt niet over RS-badges, wat de Audi nog wat anoniemer maakt. De RS6 Avant komt uit 2009 en heeft 39.108 kilometer gereden. Dat betekent nog geen 4.000 gereden kilometers op jaarbasis.



Audi RS 6 Avant 4.0 TFSI

Last but not least is de laatste generatie RS 6 Avant, met de 560 pk sterke 4.0 V8 TFSI. De station komt uit 2013 en heeft ruim 86.000 kilometer op de klok. Ook deze RS 6 heeft geen badges. Een typische Nederlandse spec kunnen we wel zeggen. Met het 1-tje boven de kentekens is of het kenteken een keer gestolen, of een vorige eigenaar is het kenteken een keer verloren. In elk geval hebben ze alle drie zo’n 1-tje.



Met dank aan iedereen voor de tip!