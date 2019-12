Gestolen MINI Cooper brandt volledig uit in Maassluis

Niet hoe je het jaar uit wilt gaan!

Je wilt oliebollen gaan halen maar je auto staat niet meer voor de deur. Dat overkwam de eigenaar van deze MINI (Cooper?). Lang hoefde de eigenaar niet te wachten op nieuws over zijn auto.

Deze werd namelijk dezelfde avond nog brandend aangetroffen in Maassluis. Langs het spoor in de wijk Steendijkpolder. Triester wordt het niet (voor de Maassluiskenners onder ons). De lokale brandweer had dus ongewild een drukke generale repetitie voor de altijd drukke Oudejaarsnacht die voor de deur staat.

Het vuur smeult nu nog na, dus nog niet alle details zijn duidelijk. Nu staan MINI’s niet direct bekend als ‘spontaan ontbrandend’, dus het is zeer waarschijnlijk dat deze auto zonder vuurwerkbril en veiligheidslont is aangestoken. Kristalhelder is echter wel dat het klaar is met deze MINI. Er is geen paneel op de auto onbeschadigd. Dat betekent een enkeltje sloperij. Een triest einde van het jaar voor auto en eigenaar.



Wat overblijft is voor nu een raadsel. Want welke generatie MINI is het eigenlijk? Bij de eerder dit jaar afgebrande Porsche in Maassluis was ook niet direct te zien om welke generatie het ging.



fotocredit: 112 Maassluis