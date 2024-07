Nederlandse garage vol speelgoed ligt vlakbij de Autobahn

Je speelgoed goed de sporen kunnen geven op de Autobahn doe je met dit huis plus garage!

Het is natuurlijk waanzinnig leuk om een Ferrari of een snelle Porsche te hebben. Maar laten we eerlijk zijn. Als je niet in de buurt van Duitsland woont kun je al die pk’s niet legaal loslaten. Zeker in de Randstad kun je hooguit op een vroege zondagochtend nog een beetje doorrijden, maar dat is het ook wel.

Voor deze Fundablog focussen we ons op het oosten van het land. Zoomen we wat dieper in op de Nederlandse landskaart dan hebben we het over Venray. Op nog geen halfuur rijden van de Autobahn staat deze riante villa te koop. Nog een voordeel van deze locatie is dat je voor het geld behoorlijk wat (woon)oppervlakte krijgt. Wat deden we ook alweer met z’n allen in de Randstad?

De huidige eigenaar snapt het voordeel van wonen nabij de Autobahn, want in zijn (m/v) garage staan uitstekende instrumenten klaar om de benen te strekken op het Duitse asfalt. Onder andere een Ferrari GTC4Lusso bijvoorbeeld. Ik kan me vervelendere auto’s voorstellen om boodschappen mee te doen in Duitsland. Verder zien we nog meer lekker spul in de garage, zoals een BMW 8 Serie Cabrio, een Z4 en een Maserati Levante.

De verwarmde garage is echt riant met een oppervlakte van maar liefst 265 vierkante meter. Er zijn stelletjes die wonen op een zolder in Amsterdam van 35 vierkante meter. Deze auto’s hebben meer bewegingsvrijheid dan menig Mokumer.

De autobahn om de hoek, een riant huis en een enorme garage. Wat een plaatje! De garage is uitgerust met een keramische tegelvloer. Bovendien is er centrale afzuiging, dus je kunt naar hartelust revven. Het huis heeft een flinke oprit, waarbij de garagepoort elektrisch en op afstand bedienbaar is. De garage is binnenshuis toegankelijk per lift.

Voor het luttele bedrag van 2,35 miljoen euro staat deze parel van een woning te koop op Funda. Wat doe je hier nog, op naar Limburg! Liever wat compacters, maar in een vergelijkbare omgeving? Dat kan ook.

Met dank aan Fons voor de tip!