Honda wijzigt koers: minder geld naar EV, meer naar hybride

De Japanse grootmacht past de EV-doelen en -investeringen aan.

Honda is niet het eerste merk waar je aan denkt bij de elektrificatie van de autowereld. Goed, het merk kwam met de onwijs schattige Honda e, maar die is al een tijdje dood en begraven. Wie nu in Nederland een volledig elektrische Honda wil, moet het met de e:Ny1 doen. Niet echt een auto om stoer over te doen aan de bar.

Er staan een aantal elektrische Honda’s al klaar in de coulisse, maar het merk zal in de komende jaren niet veranderen in een EV-merk. Daar geeft Honda-CEO Toshihiro Mibe vandaag duidelijkheid over tijdens een presentatie aan de aandeelhouders. De boodschap: we gaan minder geld, tijd en energie steken in EV’s en meer in hybrides.

Nieuwe doelen van Honda

Honda had als doel om tegen 2030 een EV-verkoopaandeel te hebben van 30 procent. Dat doel gaat naar 20 procent. Om alsnog aan de verkoopdoelen te komen, moet die 10 procent worden opgevuld met hybrides. De missie is om 2,2 miljoen hybrides per jaar te verkopen tegen 2030. Afgelopen jaar verkocht Honda nog 868.000 hybride auto’s.

Er stond ook nog een investering van 10 biljoen Japanse yen (zo’n 61 miljard euro) gepland voor de elektrificatie en software voor EV’s. Die investering gaat nu naar 7 biljoen, wat een reductie is van zo’n 18 miljard euro. Honda zou eigenlijk een EV-project opzetten in Canada, maar dat gaat niet door. De reden hiervoor? Mensen willen geen EV. ”Het is heel moeilijk om de markt te lezen, maar op dit moment zien we dat EV’s tegen die tijd [2030 red.] voor een vijfde van de verkopen zorgt”, zegt Mibe. Da’s te weinig om nu alle fiches op EV’s te zetten.

Honda’s hybrides

Uiteindelijk wil Honda wel nog steeds naar een volledig elektrische line-up. Het bedrijf zegt dan ook dat de hybride ”een sleutelrol moet spelen tijdens de overgangsperiode naar de popularisering van elektrische auto’s”. De focus op hybrides maakt dat Honda tussen 2027 en 2031 met 13 nieuwe hybride modellen komt. Het merk bouwt ook een hybride systeem voor ”grote modellen met krachtige rijprestaties, grote trekcapaciteiten en een hoge milieuprestatie met het doel om de producten in de tweede helft van de jaren 2020 te lanceren”.

Andere, minder grote Honda’s krijgen te maken met een nieuwe generatie e:HEV. De nieuwe hybrides moeten 10 procent zuiniger zijn met hun brandstof, maar ook leuker zijn om te rijden én betaalbaar zijn. Honda noemt zijn grootte als voordeel in de strijd met de concurrentie. De Japanners willen hoge kwaliteit leveren tegen ”betaalbare prijzen voor meer klanten”.

Honda’s moeten betaalbaar worden!

”Honda heeft als doel om de kosten van de volgende generatie hybride systemen met meer dan 50 procent te verlagen in vergelijking met het hybride systeem in modellen uit 2018 en met meer dan 30 procent in vergelijking met het hybride systeem dat in 2023 werd geïntroduceerd bij huidige modellen”, zegt Mibe.

Ik ben benieuwd hoeveel van de kostenverlaging doorvertaald naar de prijs voor de klant. Hopelijk genoeg om toffe auto’s als de nieuwe GT betaalbaar te maken voor de Nederlandse consument.