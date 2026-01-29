Dramatische verkoopcijfers voorspellen vroeg einde voor Lancia-terugkeer

Het Italiaanse merk is nog maar net terug, maar hoelang is de comeback houdbaar?

Los van hoeveel je van ze houdt, zul je je kroost zo nu en dan de waarheid moeten vertellen. Zo voelt het ongeveer ook om Lancia aan te spreken op haar teleurstellende verkoopcijfers. Begrijp me goed: Lancia is een sympathiek merk met alle goede bedoelingen. Helaas resulteert dat niet in grote verkoopaantallen.

Sinds de Europese terugkeer van Lancia met de nieuwe elektrische Ypsilon in 2024 gaat het eigenlijk al niet geweldig met het merk. Die lijn werd in 2025 doorgezet. In het eerste half jaar van vorig jaar verkocht Lancia nog geen 6.500 auto’s. Dat is minder dan Ferrari in de eerste zes maanden van 2025.

Inmiddels zijn we ruim zes maanden verder en weten we hoe het merk het over het hele jaar in Europa en Nederland heeft gedaan. Laten we met het goede nieuws beginnen. Hier in Nederland heeft Lancia het een stuk beter gedaan dan in 2024. Wat heet: de verkopen zijn meer dan verdubbeld! Hang de slingers maar op!

Helaas vallen de cijfers nog steeds wat tegen. Lancia heeft nog altijd alleen de elektrische Ypsilon in het aanbod, zij het nu ook als sportieve HF-versie. In 2024 verkocht het hier 73 stuks van, wat in 2025 ruim verdubbelde naar 164 stuks. Ferrari registreerde in Nederland 116 auto’s in 2025, dus die achterstand is ingehaald.

Lancia in Europa

Dan over naar belangrijkere cijfers voor Lancia: de Europese verkoopcijfers. Hiervoor hanteren we de gegevens van de branchevereniging ACEA. In het lijstje worden Lancia en Chrysler samengenomen. Uit verder onderzoek blijkt dat Chrysler vorig jaar maar 75 nieuwe auto’s registreerde in Europa. Halen we dat aantal auto’s van het totaal, dan houden we 11.679 auto’s over.

In 2024 werden er nog 32.650 nieuwe Lancia’s verkocht. Daarmee is de verkoop gekrompen met 64 procent. Met dit kleine aantal registraties is Lancia het zwakst scorende Stellantis-merk in Europa. Om je een beeld te geven: zelfs Alpine komt met 10.549 auto’s in de buurt.

2026 wordt dus een belangrijk jaar voor het sympathieke merk. Lancia komt nog met een nieuwe Gamma en Delta, maar komen die wel op tijd?