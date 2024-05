Jullie kopen te weinig Supra’s en Z4’s

Kom op, bestel nog even een Supra en Z4!

Het is eigenlijk van de zotte dat automerken een modelgamma met een hele hoop crossovers hebben, maar nauwelijks sportwagens. Zeker de merken met een sportieve inslag hebben voornamelijk (iets sportiever getinte) crossovers of – en dit vinden we heel erg om te zeggen – crossover coupés.

Het ontwikkelen van een sportwagen kost relatief veel geld, terwijl de afzet niet enorm hoog is. Bij een crossover coupé is dat precies andersom. Dus je kan het de fabrikanten ook niet kwalijk nemen dat ze precies maken daar waar de markt om vraagt.

Toyota heeft er een oplossing voor bedacht: samenwerking met een andere fabrikant. Zo hebben ze samen met Subaru de GR86 en BRZ. Een segmentje hoger werkt Toyota Samen met BMW. De BMW Z4 was mogelijk door de Toyota Supra. Toyota mocht van BMW gebruik maken van het platform en aandrijflijn, als BMW een kijkje in de keuken nemen in het waterstofproject van Toyota voor de BMW iX5.

Einde Supra en Z4 in zicht

Ondanks dat de iX5 al een tijdje geleden is aangekondigd, ziet het er nog steeds niet naar uit dat je ‘m binnenkort kan bestellen. Wellicht gaat BMW dus geen profijt hebben van de samenwerking, want we hebben verschrikkelijk nieuws voor jullie: het einde van de Supra en Z4 is in zicht! Dat meldt Automobilwoche.

Er zijn meerdere redenen waarom de Supra en Z4 eruit gaan. In eerste instantie heeft het te maken met de fabriek in Graz (waar de Supra en Z4 van de band lopen). Daar hebben ze 500 man moeten ontslaan omdat een lading auto’s daar niet meer gebouwd zullen gaan worden. Denk aan de Fisker Ocean, Jaguar E-Pace (en I-Pace) en BMW 5 Serie (de G30 werd daar gebouwd).

Koop dan!

De Supra en Z4 zijn geen absolute faal in commercieel opzicht, maar het is ook geen razend succes. Bij BMW en Toyota staan er geen opvolgers gepland voor de sportieve modellen. Wel staat er een datum in de agenda: 2026. Dat is het laatste jaar dat de Supra en Z4 van de band rollen. Daarna is het over en uit. In de meeste gevallen – als een model binnen twee jaar vervangen wordt – zijn de plannen voor een opvolger al bekend. Die zijn er voor vooralsnog niet.

Overigens hoeft het niet 100% het definitief het einde te zijn. De vorige generatie (de E89) ging in de zomer van 2016 uit productie en toen moesten we een paar jaar wachten op de G29-generatie. Dus als jullie even als een malle Supra’s en Z4’s gaan kopen, kunnen de fabrikanten misschien van gedachten veranderen.

Meer lezen? Net als Joost Klein werden deze 9 topauto’s gecanceld!