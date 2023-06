Slechte en onveilige auto’s moeten terugkomen

Met slechte en onveilige auto’s hebben we tenminste nog auto’s in de toekomst. Of gaan we gewoon lekker op de elektrische bakfiets?

We steken deze zondag lekker van wal. Het zit ondergetekende namelijk heel erg dwars dat het A-segment aan het uitsterven is. Het A-segment is de kleinste klasse in het automobile spectrum. De goedkoopste auto’s zijn bijna zonder uitrusting een B-segmenter, alhoewel de Dacia Sandero zich vaak ook in dergelijke weet te nestelen.

In Europa moten auto’s telkens veiliger en schoner worden en dat is op zich een goede ontwikkeling. De eisen zijn echter dermate streng, dat het voor Aziatische fabrikanten nauwelijks zin heeft om auto’s voor deze markt te leveren. Het merk Daihatsu bestaat niet eens meer in Europa. Items als ESP, (aansluiting voor ) alcoholslot, George Orwells 1984-computer (datarecorder, ja, echt), parkeerpieper achter, rijstrook-assistent en een waarschuwingssysteem voor als de bestuurder in slaap valt zijn verplicht voor nieuwe auto’s. Tel daarbij de stringente emissie-eisen.

Ook daar hebben we niets op tegen, maar ze zijn dermate vreemd gekozen dat je alleen aan de eisen voldoet als je het (in theorie) kunt combineren met een elektromotor. En dat maakt een auto duurder en zwaarder.

Maruti Suzuki Tour H1 Ideale instapper

De niet direct gekozen volksvertegenwoordigers zijn het er allemaal over eens, maar zitten ze er niet gewoon een beetje naast? Daar moesten wij aan denken bij het zien van de plaatjes van deze Maruti Suzuki Tour H1. Deze hebben we ook jarenlang in Nederland gehad als Suzuki Alto. Nee, het is geen sexy product en @wouter komt hiervoor zijn bed niet uit. Maar, het is de perfecte basale auto.

Dit is de ideale instapper. Een klein motortje, vijf zitplaatsen, een kofferbak, een stuurwiel en een setje ruitenwissers. Verder heb je toch niets nodig? Vroeger gingen onze opa’s en oma’s met drie kinderen in een Fiat 500 of Volkswagen Kever op vakantie. Dan moet het met deze Maruti Suzuki Tour H1 goed komen, toch?

Het apparaat is supersimpel en daardoor heel erg licht. Het kleine motortje kan 1 op 24,6 lopen (34,46 km/kg als je op CNG rijdt). Deze H1-uitvoering is nog eenvoudiger met steelies (10 inch!) en zwarte bumpers. Nee, niet hoogglans zwart, gewoon lekker ongespoten. Als je er in gaat zitten, zal je opvallen dat het niet luxe is. Zo heeft deze H1 géén infotainmentsysteem. Maar ja, een beetje smartphone is meer dan afdoende. Er is wel een digitaal instrumentarium!

Wat kost dat dan?

De motor van de Maruti Suzuki Tour H1 is een 1.0 driecilinder zonder turbo, die 67 pk en 89 Nm levert. Schakelen doe je uitsluitend met een vijfbak. De prijs van al dit moois? 5.361,45 euro! Natuurlijk moet je wat verschepen en komen er nog lokale belastingen over. Als dit voor 10-13 mille in de Nederlandse prijslijsten zou komen te staan, was het een enorm hit. Dat was het vroeger ook, want jarenlang was de Suzuki Alto de goedkoopste auto die je kon rijden.

Daarom oprecht aan jullie de vraag? Moeten deze (relatief) slechte en onveilige auto’s terugkomen? We krijgen nu een complete generatie die geen eerste auto kan kopen (nieuw of gebruikt) omdat het hele segment bijna weg is. Je wordt nu automatisch naar een duurdere auto verwezen. Dus moeten we dit soort auto’s als de Maruti Suzuki Tour H1 verwelkomen? Laat het weten, in de comments!

Via: Carscoops