Chinese merken willen Europese Commissie slopen

‘De EU heeft er een puinhoop van gemaakt’, aldus de Chinese EV-bouwer.

Zou de EU écht hebben gedacht dat de Chinese autofabrikanten, de EV-tarieven zomaar zouden accepteren en verder zouden gaan met hun leven? Nee, toch? Wellicht zagen de raadsleden een reactie wel aankomen. Laten we voor de commissie hopen dat ze al wat advocaten klaar hebben staan, want de volgende slag zou zomaar eens in de rechtbank kunnen plaatsvinden.

Autogigant SAIC (eigenaar van onder andere MG) maakt zich klaar om een rechtszaak aan te spannen tegen de Europese Commissie vanwege de Europese EV-tarieven. Volgens SAIC heeft de EU er een zooitje van gemaakt. Er zou informatie verkeerd zijn geïnterpreteerd, feitelijk blunders zijn gemaakt en de EU zou een lading aan belangrijk bewijsmateriaal dat SAIC aanleverde, niet hebben gebruikt.

EV-tarief op SAIC-modellen

Volgens SAIC handelt de Unie niet alleen oneerlijk, maar brengt het ook gevoelige commerciële informatie naar buiten waar de automaker niet van gediend is. SAIC kreeg een extra tarief van 38,3 procent van de EU, wat later werd verlaagd naar 35,3 procent. SAIC is het hier duidelijk nog steeds niet mee eens en hoopt de Europese Commissie een halt toe te roepen met deze rechtszaak.

De Shanghai Automotive Industry Corporation zoals het bedrijf voluit heet, wordt niet over de hele breedte geraakt. De Chinese autofabrikant transformeerde het oer-Britse merk van geinige sportautomaker naar een doorsnee EV-producent (met uitzondering van de Cyberster).

Niet alle SAIC-merken krijgen een extra taks

Of je het nu eens met die transformatie of niet, het werkte wel voor MG. Het merk verkocht afgelopen jaar bijna 4.500 nieuwe auto’s in Nederland. Dat zijn er bijna net zoveel als Fiat (ruim 4.800 auto’s). De verwachting is dat MG dat ook nog wel even blijft doen. SAIC bevestigt in het persbericht dat MG-modellen niet geraakt worden door de tarieven. Het merk zegt helaas niets over de impact op de Maxus-modellen. Onder dit merk verpats SAIC (ook in Nederland) elektrische bestelbussen en pick-ups.

