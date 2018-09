Sliedrechtse tiener doet koprol in papa’s Volvo S90

Die leent zijn auto voorlopig ook niet meer uit.

Papendrecht is gisteren opgeschud door een 18-jarige jongen. De jongen besloot laat op de avond de Volvo S90 van zijn vader mee te pakken voor een ritje. Echter, na een aantal kilometers te hebben gereden, bleek de bestuurder niet in staat het Zweedse snelheidskanon (rijtest) te temmen. Bij de oprit ter hoogte van Papendrecht, op de A15, ging hij de fout in.

Het lijkt erop dat de bestuurder de bocht totaal verkeerd heeft ingeschat, want bij het aanremmen voor de afslag schoot hij rechtdoor. Hierop maaide hij een verkeersbord omver, alvorens hij enkele keren over de kop sloeg. De foto’s geven duidelijk weer dat het geen zachte landing is geweest.

Hiervan waren ook de omstanders overtuigd. Omdat er gedacht werd dat de bestuurder klem zat in de auto, werd de brandweer erbij geroepen. Gelukkig wist de bestuurder nog voordat de brandweer arriveerde uit de auto te kruipen. Hij is ongedeerd. De auto, daarentegen, is dit duidelijk niet. Volgens het schadebedrijf dat de auto heeft opgepikt is er tienduizenden euro’s aan schade gemaakt.

Het is niet duidelijk of de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs. Wel heeft de politie kunnen bevestigen dat hij niet onder de invloed was van alcohol.

