Heeft Mercedes gefaald met haar talentenprogramma?

Meneer Wolff zet er zo zijn twijfels bij.

Zo halverwege het seizoen is de stoelendans al flink op gang gekomen. Grote namen hebben onverwachtse aankondigingen gedaan. Dit is enerzijds bijzonder fijn voor de afwisseling, maar anderzijds kan het wel eens zeer ten koste komen van een aantal veelbelovende coureurs. Met name de talenten van Mercedes kunnen ten onder gaan aan de gevolgen van de stoelendans.

Hoewel tragisch, is het eigenlijk een bijzonder knappe prestatie. In tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de veelvloed aan coureurs die Red Bull heeft verteerd, heeft Mercedes tot op heden slechts drie talenten in haar programma opgenomen: Pascal Wehrlein, Esteban Ocon en George Russell. Eerstgenoemde heeft er al een stint in de Formule 1 opzitten, zonder veel succes. Dat gezegd hebbende is Mercedes nog altijd tevreden met de momenteel in de DTM actieve Duitser.

Wehrlein mag misschien op een zijtraject zijn gezet, net als de aanstormende Russell en de constant presterende Ocon maakt hij nog kans op een stoeltje in de Formule 1. Althans, als we Toto Wolff mogen geloven. Echter, aan Autosport weet de teambaas van Mercedes te vertellen dat het voor zijn pupillen niet gemakkelijk zal zijn de hoogste klasse van de sport te bereiken, of er te blijven.

“[We have] three really talented kids with a lack of opportunities – and this has come to a point now where we need to decide what we do in the future.”

“Wees als Red Bull!”, is misschien je eerste reactie, maar dit is zeker niet waar Wolff in de toekomst naartoe wil. Sterker nog, een constructie waarbij Mercedes daadwerkelijk een opererend B-team heeft, wordt door de Duitser gezien als een nutteloze stap.

“Funding a junior team is not an option. Putting $80million, $90m, $100m every year in a junior team just to give your young drivers a place is not what I would want to do. And on the other side, if the drivers are stigmatised as Mercedes drivers, then it seems to be not the best selling proposition.”

Dit laatste zorgt momenteel voor de grootste problemen. Esteban Ocon, bijvoorbeeld, heeft op het moment van schrijven nog geen bevestiging over zijn toekomst. De jonge Fransman wordt gezien als een potentieel F1-kampioen, maar wanneer de stenen verkeerd op zijn plek vallen, kan hij komend (of zelfs nog dit jaar!) zonder stoeltje komen te zitten. Een overstap van Stroll naar Force India kan betekenen dat hij moet vertrekken. Mochten de stoelen bij McLaren en Williams – zijn beste opties, dankzij zijn banden met Mercedes – nu bezet worden door andere coureurs, dan rijdt hij volgend jaar wellicht plotseling niet meer in de Formule 1. De kans is misschien klein, hij is wel degelijk aanwezig.

Het is logisch dat Wolff zich zorgen maakt over de carrières van de coureurs waarover hij zich heeft ontfermd, maar tegelijkertijd kunnen we het niet helpen te denken dat dit deels zijn eigen schuld is. Dankzij het beperkte aantal mogelijkheden is het immers bijzonder lastig een stoeltje te vinden voor alle talenten in je programma. Zeker wanneer deze zich allemaal in ongeveer dezelfde leeftijdscategorie bevinden. Wolff besluit zijn verhaal dan ook met de treurige constatering dat hij momenteel nog geen oplossing heeft voor dit klaarblijkelijke probleem.

“If we cannot find a solution for these guys then I would question the junior programme in the future. And then we go back to a pay driver model. If you cannot find a place for them in F1 then it doesn’t make a lot of sense, and that would be a shame in terms of the driver level in F1.”

Misschien toch maar eens iemand promoten naar het moederteam, Wolff?