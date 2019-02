Slimme Audi’s helpen je bij verkeerslichten

Kijk, dat is nog eens attent.

Auto’s worden telkens slimmer. Zeker de laatste 10-15 jaar volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Active cruise control was slechts het begin. Auto’s kunnen veel beter zien wat er allemaal om ‘hen’ heen gebeurd. Denk aan collision warning en eventueel het ingrijpen van het systeem. Uiteraard is autonoom rijden het ultieme doel. Auto’s als de Tesla Model S en Audi A8 kunnen meer dan wettelijk is toegestaan.

Audi is sowieso al een tijdje bezig met deze technieken. Al in 2008 schreef @autoblogger over deze techniek, toen nog onder de noemer ‘Travolution’. Dat project is min of meer geëvolueerd naar ‘V2I’. Dat systeem houdt in de gaten wanneer verkeerslichten op groen gaan springen. Deze ontwikkeling is voor de bevordering van de doorstroming van het verkeer en natuurlijk omwille van de veiligheid, maar ook gunstiger voor het milieu. Iedereen wint, lijkt het wel.

Audi gaf destijds al aan dat ze aan het werken waren aan een nieuwe toevoeging voor het Traffic Light Information systeem. Volgens Popular Science is het moment nu eindelijk daar. Het betreft namelijk de ‘Green Light Optimized Speed Advisory-functie’. Dit systeem geeft aan wat de ideale snelheid is om de verkeerslichten te benaderen. Het klinkt iets simpeler dan dat het daadwerkelijk is.

Het systeem in de Audi moet namelijk communiceren met de verkeerslichten, wat lang niet altijd het geval is. Dan gaat de data van de verkeerslichten naar de betreffende gemeente waar het verkeerslicht staat. Vandaar uit wordt de informatie doorgestuurd naar ‘Traffic Technology Services’, de technologiepartner van Audi. Dit bedrijf kan dan weer de informatie via een snelle 4G verbinding doorsturen naar de Audi in kwestie. U begrijpt: daar kan nog weleens iets misgaan.

Het systeem is alleen leverbaar op ‘echte’ Audi’s dus niet op de A1, A3 en TT. Vooralsnog wordt deze technologie alleen nog door Amerikaanse gemeenten toegepast. Niet alle gemeenten zijn er even happig op, want tot nu toe is het alleen Audi die deze techniek al op zijn auto’s heeft.

