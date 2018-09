Tesla Model 3 krijgt éindelijk een echte sleutel

Dat werd hoog tijd.

Er zijn al talloze berichten geschreven over de Tesla Model 3. In veel gevallen wordt er licht geschenen op de potentie van de bolide, in andere situaties komen juist de problemen aan bod. Waar we tot op heden nog weinig over hebben gehoord, zijn de sleutels van de auto. Of eigenlijk, het gebrek aan sleutels.

Wie zich weinig tot niets heeft verdiept in de Model 3, zal er hoogstwaarschijnlijk amper bij stil hebben gestaan, maar de kleinste Tesla wordt tot op heden geleverd zonder sleutel. Eigenaren van het model hebben twee mogelijkheden om de auto te openen. De eerste (en beste) optie vinden we in de telefoon. Met behulp van de Tesla-app en een Bluetooth-verbinding moet de Model 3 zichzelf ver- en ontgrendelen, wanneer de eigenaar van en naar de auto wandelt. Weigert de telefoon te werken, dan is er altijd nog de mogelijkheid een NFC-kaart te gebruiken bij de B-stijl, waar een sensor zit.

Sinds de Model 3 op de markt is gekomen, zijn eigenaren in relatief kleine aantallen tegen problemen aangewandeld bij het ontgrendelen van de auto. In de afgelopen maanden werd er al hevig gespeculeerd naar de komst van een daadwerkelijke sleutel, maar vandaag pas komt de officiële bevestiging dat Tesla haar klanten inderdaad een tastbare Model 3-sleutel zal geven.

Deze bevestiging komt niet vanaf het adres van Tesla, maar van de Federal Communications Commission (FCC). Dit Amerikaanse overheidsorgaan heeft vandaag een reeks foto’s onthuld waarop de sleutel van de Tesla Model 3 is te zien. Zoals verwacht neemt de sleutel van de Model 3, net als bij de Model S en Model X, de vorm aan van de auto. De sleutel is bedoeld voor klanten die genoeg hebben van eventuele problemen, of simpelweg liever een ‘ouderwetse’ manier gebruiken om de auto te betreden. Het is nog niet bekend wanneer Tesla de sleutel bij de auto zal leveren.