Smart gaat overleven in opmerkelijk roerige tijden

Moederbedrijf Daimler ziet licht aan het einde van de tunnel: Smart gaat overleven, gelukkig.

Van sommige auto’s vraag je je af, waarom ze gewoon niet beter verkopen. Zeker achteraf gezien is het soms echt een raadsel. De Fiat Multipla, Audi A2 en BMW i3 bijvoorbeeld.

Lelijk

Nu kun je zeggen: ze zijn nogal lelijk. Maar wij weten allemaal dat een lelijk design absoluut niemand tegenhoud om een auto te kopen. Denk aan de BMW X6, Mitsubishi Outlander, Nissan Juke of de Tesla Model 3. Auto’s die niet noemenswaardiger mooier of beter zijn. Een auto die ook in het eerste rijtje valt, is de Smart.

Echte Smart

We bedoelen dan niet alle faal-modellen als de Roadster en de ForFour, maar de échte Smart. Dat is in principe een briljante auto: klein, compact, veilig, schoon en eventueel zeer luxe van binnen. Het is eigenlijk een klein luxe-item. Zoals een MacBook Air. Ja, voor het geld zijn er betere, snellere en grotere windows-laptops, maar die hebben niet de look en feel van zo’n Apple-gadget.

Gedeelde Smart

Voor lange tijd leek het niet al te best te gaan met Smart. Ondanks dat kleine, zuinige en luxe auto’s enorm populair zijn, weet Smart daar lastig gebruik van te maken. Het zag er ook even uit dat Smart kopje onder zou gaan. maar niets is minder waar, zo meldt Autocar. Smart heeft namelijk een enorm goed toekomstperspectief. Jazeker, Smart gaat het gewoon overleven.

Halve Smart

Mercedes R&D chef Markus Schäfer meldt dat aan de Britse publicatie. Dankzij een nieuwe joint venture tussen Daimler (het moederbedrijf van Smart) en het Chinese Geely is de toekomst voor het merk weer rooskleurig voor Smart. Het is namelijk de bedoeling dat er dankzij deze samenwerking Smarts gebouwd gaan worden in China.

Nieuwe Smart

Smart gaat zijn ziel slechts een beetje verkopen. Want net als alle andere merken zal ook Smart aan de SUV gaan. Nou ja, SUV: amper een crossover. Het wordt geen GLS met Smart-logo in de grille, maar een compacte crossover die iets hoger op zijn wielen staat. Meer om iets sneller een drempel te kunnen nemen, dan om een expeditie door het Andes-gebergte te doen. We kunnen de nieuwe crossover verwachten in 2022.