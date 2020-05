Karma toont elektrisch platform voor bedrijfswagens

Met het elektrische platform voor bedrijfswagens heeft Karma een troef in handen.

Elektrische auto’s gaan een gemeengoed worden. Elektrische bedrijfswagens eveneens. Nee, we gaan het niet nogmaals hebben over de Tesla Cybertruck, alhoewel dat strikt genomen wel degelijk een elektrische bedrijfswagen is.

Hip and Happening

Op dit moment zijn de Volkswagen eCrafter, Citroën ë-Jumpy en Opel Vivaro-e helemaal hip and happening. Nu zijn er een wel een paar nadelen (naast de voordelen), zoals een hoge prijs, lange laadtijden, hoog gewicht en beperkte actieradius. Bij een bedrijfswagen zijn dat serieuze minpunten.

Bedrijfswagens zijn er om mee te werken. Financiële incentives vanuit de overheid zijn dan niet voldoende. Gelukkig is er veel mogelijk op het gebied van ontwikkeling van de elektrische motor en met name met diens accu.

Karma Automotive

Gelukkig is Karma Automotive er met het EREV E-Flex Van platform. EREV staat voor Extended Range Electric Vehicle. De bedoeling is dat dit platform voor allerlei doeleinden gebruikt gaat worden. Er zullen diverse varianten van het platform komen, al naar gelang van de wensen en het budget.

Generator

Het meest eenvoudige elektrische platform van Karma levert een actieradius van zo’n 322 km. Dat is afhankelijk van opbouw en gewicht, uiteraard. Mocht je verder willen komen, dan is 644 km maximaal mogelijk. Inderdaad, precies het dubbele. Dat is dan in combinatie met een generator. Deze generator is een verbrandingsmotor, maar over cilindernaantal- en inhoud zegt Karma Automotive niets.

Enorm veel geld

Volgens Karma is het zelfs mogelijk dat het platform gebruikt kan worden voor bedrijfswagens die reeds in productie zijn. Als fabrikanten hiervoor kiezen, scheelt dat hen enorm veel geld in ontwikkeling, research, testen en homologatie. Uiteraard mag het meteen duidelijk zijn dat verkopen van de licentie van het platform het verdienmodel is voor Karma Automotive.

Revero GT

Veel onderdelen uit het platform zijn afkomstig van de Karma Revero GT, een doorontwikkeling van de Fisker Karma. Verder zijn er overigens geen banden tussen Fisker en Karma op dit moment.