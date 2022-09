Dit verkeersbord in België ga je niet meer tegenkomen

Wie in België wegwerkzaamheden nadert ziet vaak dit verkeersbord met daarop ‘cruise control uit’.

Het verkeersbord verplicht bestuurders om de cruise control uit te zetten. Dit om gevaarlijke situaties bij wegwerkzaamheden te voorkomen. Onze buren gebruiken als enige land ter wereld dit bord, maar daar komt verandering in. Het verkeersbord C48 zal, net zoals de verkeersregel, geschrapt worden.

Verkeersbord cruise control uit in België

De regel is gemaakt om er voor te zorgen dat je niet met je cruise control aan op een stilstaande, of langzaam rijdende, file klapt. Daarom staat het bord aan het begin, maar ook aan het einde. Dit laatste bord laat je weten wanneer het verbod weer opgeheven is. De minister die verantwoordelijk is heeft nu echter besloten om het bord af te schaffen.

De reden is logisch: hoe controleer je nou ter plekke of iemand het systeem aan heeft of niet? Juist, dat kan niet. Tevens maakt het bord geen onderscheid tussen de verschillende systemen die er tegenwoordig zijn. Denk hierbij aan nieuwe intelligente adaptive cruise controlsystemen. Deze techniek laat je juist afremmen als je te dicht op je voorganger komt. Dit gebeurt tevens bij een file. Het verbieden hiervan, wat nu dus nog zo is, werkt juist de onveiligheid in de hand. Toch zijn de meningen hierover verdeeld en kunnen rijhulpsystemen wel degelijk onveilig zijn.

Snelheidsregelaar

De oude cruise control is eigenlijk een snelheidsregelaar. Je stelt een snelheid in en je auto blijft op die snelheid rijden, zonder dat de bestuurder het gaspedaal hoeft in te drukken. Vroeger werd deze cruise control juist gepromoot, omdat het een gunstiger brandstofverbruik teweeg brengt. Een sensor controleert continue de snelheid via de gasklep, of elektronisch.

Kom je dan bij wegwerkzaamheden met je cruise control aan, dan kan dit gevaarlijk zijn als je niet op tijd remt. Het risico op een ongeval is bij dit systeem een stuk hoger. Desalniettemin wordt het verbod hierop ook opgeheven, dit omdat deze vorm van cruise control steeds minder wordt gebruikt.