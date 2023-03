ViaPlay verbant Olav Mol van Nederlandse radio

ViaPlay verbant Olav Mol bij grandprixradio.nl.

Sinds vorig jaar heeft niet Ziggo, maar ViaPlay de rechten om de Formule 1 uit te mogen zenden in Nederland. Daar hebben ze onnoemelijk veel geld voor betaald. Uiteraard ga jij – de trouwe kijker – daarvoor betalen. Een abonnementje kost tegenwoordig 15,99 euro per maand. Flink geld om twee hooguit drie races per maand te kunnen bekijken.

Twee andere nadelen: het beeld is uitermate korrelig en het commentaar klinkt als een jaren ’80 Tell Sell programma. Dus wat deden de mensen? Die zochten ergens anders beter beeld op en zetten Grand Prix Radio aan. Dan heb je alsnog het enthousiaste commentaar van Olav Mol in plaats van de cast van Amazing Discoveries.

ViaPlay verbant Olav Mol

Uiteraard is dit een doorn(bos) in het oog voor ViaPlay. Die hebben dus die hebben ook even de uitzendrechten gekocht. Dat meldt Het Belang van België. Dit betekent dat ViaPlay Olav Mol verbant uit Nederland! In dit geval naar het land waar Henk Westbroek nogal fan van is: België! Dit betekent dat grandprixradio.nl gaat verhuizen naar granprixradio.be.

Je kunt het in Nederland overigens gewoon gebruiken, net als de app. Het is vooral dat je een ander adres moet intypen om de vrije trainingen, kwalificatie en race te kunnen volgen.

Bijna 2 miljoen luisteraars!

Om even een beeld te krijgen van hoe populair Olav Mol is: hij trok 1.200.000 unieke luisteraard per week. Dat is indrukwekkend. Via de app kwamen er nog eens 750.000 luisteraars bij. Dit betekent dat ViaPlay bijna twee miljoen mensen misloopt. Daarbij moeten we wel een kleine kanttekening plaatsen, er zijn ook genoeg mensen die tegelijkertijd via ViaPlay kijken en via Grand Prix Radio luisteren.

Het kan natuurlijk zijn dat ViaPlay altijd het plan had om ook de radio uitzendrechten te kopen. Deze cijfers zijn echter behoorlijk zorgwekkend. Bijna twee miljoen mensen is bijna een reden om Olav Mol tóch in te lijven. Dan kunnen ze kiezen tussen twee soorten commentaar: droog en correct of enthousiast en Jack Plooij.

