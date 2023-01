Snelle Saabs: dit is de Autoblog Top 10

De tien tofste Snelle Saabs. We hebben ze op een rijtje voor je gezet!

Afgelopen week had collega @RubenPriest een bijzonder bericht: auto’s van het merk Saab zijn ineens extreem populair. Nu is het wel vaker zo dat er een discrepantie zit tussen auto’s die nieuw worden verkocht en auto’s waar de occasion-koper op zit te wachten. Saabs waren nieuw nauwelijks te slijten. Voor hetzelfde geld reed je iets dat Duits was en objectief beter. Dus ging iedereen Duits rijden.

Maar nu wil iedereen dus ineens een Saab, zo bleek uit de 2022 zoekopdrachten op Marktplaats. De vraag steeg explosief. Saabs zijn gebruikt ook nooit echt goedkoop geweest. Tegenwoordig al helemaal niet. Maar toch he, eigenlijk zouden we allemaal wel een zo’n eigenwijze Zweed willen. Zeker als het gaat om snelle Saabs. Het is een beetje volwassen hard gaan. Kijk, driften, donuts en circuit rijden is voor Zilverrug Gorilla’s. Snelle Saabs zijn vooral heel erg understated en daardoor erg cool.

Ook hebben ze wel een USP, want er zijn weinig auto’s zo geschikt om Duitsland te doorkruisen. Ze zijn erg comfortabel, de stoelen zijn episch, de motoren leveren bijna zonder uitzondering erg veel koppel en het verbruik is enigszins te doen. Van 120 km/u naar 240 km/u zijn ze bovengemiddeld vlot.

Om de snelle Saabs te eren hebben wij een Top 10 voor je gemaakt en ja, je krijgt een bonus nummer 11!

Saab 99 Turbo

1978

Het origineel waarmee het allemaal begon. In veel gevallen werd de turbo gebruikt voor maximale prestaties, denk aan de Porsche 911 Turbo (930) en de BMW 2002 Turbo (E6). Saab gebruikte een turbo omdat het merk simpelweg geen V6 kon veroorloven. In plaats van een grote joekel van een turbo voor maximale power in de laatste 3.000 toeren, koos Saab voor een kleinere turbo met minder druk.

Deze kon sneller opspoelen, waardoor de motor snel veel koppel kon leveren. Inderdaad, precies zoals de turbo tegenwoordig wordt toegepast. De Saab 99 Turbo gaf het merk het eigenwijze karakter. Waar een Volvo degelijk, Zweeds en een tikkeltje saai is, is een Saab iets gaver.

Saab 900 Turbo 16S GT

1993 – 1994

We kunnen niet een overzicht maken met snelle Saabs en dan de 900 Turbo vergeten. De auto was in productie van 1980 tot 1993. Het was een heerlijk eigenwijs apparaat. De motor lag gekanteld in lengterichting voor de vooras. Dat was veiliger voor de inzittenden en goed voor de rechtuit-stabiliteit (onderstuur dus). De rubberen spoiler was episch, evenals de hemelbekleding die al in de showroom iets los hing. Ook gaaf: koplampwissers!

Je had bij Saab twee vlotte Saabs, de 900 16v en de 900 Turbo. De 900 Turbo 16S combineerde de vierkleps-kop met een slakkenhuis. Het resultaat was 160 pk en 255 Nm. De 16S GT had zelfs 175 pk en 273 Nm tot zijn beschikking! Dit was de laatste echte Saab. Een hopeloze businesscase, maar je krijgt wel een een unieke auto met karakter en uitstraling. Ze waren overigens ook erg goed gebouwd, vandaar dat je ze nog steeds voorbij ziet rijden.

Saab 9000 CSE Aero

1993 – 1997

Als er een vraag is voor de beste stoelen ooit in een auto, dan zijn dat op 3 de comfortstoelen van de BMW 5 Serie F11, op 2 de sportstoelen van de Audi A8 D3 en op 1 de zetels in de Saab 9000 CS Aero. Het zal General Motors een doorn in het oog geweest zijn dat ze het budget van de sportstoelen verhoogd hadden met 4000%.

De standaardstoelen zijn er verrassend goed bij de 9000, maar de sportkuipen slaan alles. De rest van de auto laat zich eenvoudig samenvatten: een snelle Saab. In rechte lijn is ‘ie bloedsnel, de viercilinder loopt soepeler en smeuïger dan alles wat er nu op de markt is en man wat ziet ‘ie er heerlijk dik uit. Voor de rest is het hopeloos, maar met zulke pluspunten maakt het niets uit.

Saab 900 Turbo Talladega

1997 – 1998

De tweede generatie Saab 900 is niet de meest populaire onder de Saab-kenners, want het is een Vectra met ander koetswerk. Maar kom op, tegenwoordig is alles gebouwd op hetzelfde modulaire platform. Saab had tenminste het fatsoen om een eigen koetswerk, interieur en motor te gebruiken.

Dat is tegenwoordig bijna hoogst ongebruikelijk. De 900 Turbo was serieus een leuke en vooral heel erg fijne auto. Op het gebied van uitstraling kwam ‘ie een beetje te kort, maar dat maakte de Talladega weer goed. Alleen een Range Rover Classic en Saab Turbo kunnen driespaaks wielen hebben, zoals onze hoofdredacteur @michaelras sandalen kan hebben. Met 185 pk onder de kap kon je met gemak die E36 328i bijhouden op de snelweg. Met recht een van de tofste snelle Saabs ooit gemaakt.

Saab 9-5 Aero Estate (YS3E)

1998-2001

De fijnste Saab was niet eens de duurste. Ten eerste was er een duurdere Saab 9-5, de V6 Griffin. Een episch slechte motor met een oude-mannen-uitstralling. De 9-5 Aero was juist ‘jong’ met driespaaks wielen, skirts, dikke bumpers, een grote ovalen uitlaat en een sportinterieur. De 2.3 turbomotor kreeg een joekel van een turbo, waardoor deze 230 pk en 350 Nm kon leveren.

De automaat is populair onder de Youngtimer-regeling, maar de handbak is aanzienlijk sneller. Sterker nog, de overboost functie is alleen mogelijk op de handbak. De auto was een rechtstreeks aanval op de Volvo V70 T5 en ondanks de vele overeenkomsten is de Saab Wagon cooler en gaver, (zij het minder populair). Ook tof: het mechanisme voor de bekerhouders. Ze hadden soms echt tijd teveel daar bij Saab.

Saab 9-3 Viggen

1999 – 2002

De snelste Saab van de snelle Saabs. Saabs met Aero-badge zijn dik, snel, sportief aangekleed en lekker luxe. De Viggen deed er een schepje bovenop. In principe is het een Saab 9-3 met de motor uit de 9-5 Aero. Dus de 2.3 HPT, goed voor 225 pk en 342 Nm, iets later werd dat zelfs 230 pk en 350 Nm. Maak niet de fout deze auto te zien als een BMW 330i-alternatief.

Ondanks dat je BMW M3’s uit de periode op de tussensprint kon bijhouden, ging het belabberd een bocht door. Daarbij was de motor ook te veel voor het chassis, iets dat pijnlijk duidelijk werd bij de cabriolet. Ja, die bood men ook aan! In Nederland werd de Viggen na twee jaar uit het gamma gehaald, maar in de VS bleef deze nog een tijdje te koop. Ondanks de tekortkomingen zijn er weinig fijnere Autobahnmonsters.

Saab 9-3 Aero Sport Sedan

2001 – 2005

Misschien wel de belangrijkste auto uit de geschiedenis van Saab. Natuurlijk, er waren heftigere Saabs, maar dit was precies de sweet spot qua prestaties, uitrusting, prijs, verbruik en dynamische kwaliteiten. De motor was goed voor 205 pk (later 210), dus het was niet te veel voor de vooras. In het begin was deze generatie ook nog eens vrij licht, waardoor je op de snelweg er vlot van tussen kon.

Het was een van de eerste Saabs waarmee je iets van een bocht kon nemen zonder dat je hopeloos verzoop in een zee van onderstuur en wielspin. Misschien nog belangrijker, in vergelijking met zijn concurrenten was de Saab gewoon de beste aanbieding als totaalpakket. Het was tevens een Saab die niet-Saab-rijders aantrok. Helaas probeerde Saab te teren op het succes door het model 11 jaar in productie te houden.

Saab 9-2X Aero

2005 – 2006

Dit is de vreemdste der snelle Saabs. Dat ze hier niets meer mee gedaan hebben. De Subaru Impreza was toen al een beetje een verouderde auto. Om te rijden hilarisch, maar een vrij verouderd interieur dat in de jaren ’90 niet meer acceptabel was (terwijl de auto uit 2005 kwam). De Saab 9-2X combineerde de aandrijflijn, koetswerk en eigenlijk bijna alles met de Impreza. Maar, je kreeg een (iets) fraaier interieur. Ook is de conversie naar Saab-looks goed gelukt, eigenlijk.

Er was een ‘Lineair’ met atmosferische motor (165 pk), maar ook een Aero met 2.0 Boxer en 227 pk. Mocht je er nu eentje willen kopen, hebben we slecht nieuws voor je. Ze zijn zeldzamer dan kippentanden. Ze zijn alleen in de VS verkocht en daar was het geen groot succes, er zijn iets meer dan 10.000 exemplaren van de 9-2x gebouwd. Maar heel af en toe kom je er eentje tegen op Mobile.de. Ook leuk, in het laatste jaar werd de 2.5 liter boxer motor met 231 pk aangeboden. Nogmaals: vind ze maar eens.

Saab 9-3 Turbo X Sport Combi

2008

Het probleem was dat men van een Saab een allrounder probeerde te maken. Een snelle Saab is luxe, snel in een rechte lijn en een tikkeltje belegen. De 9-3 Aero X was een soort aanval op de Audi S4 Avant en BMW 335i Touring. Houd er rekening mee dat er 4 (!) V6 Aero modellen zijn. Eentje met 255 pk, 280 pk en 280 pk met AWD. Het topmodel is de Turbo X (Aero X in sommige markten) met 280 pk en 400 Nm.

Het plan faalde behoorlijk, eigenlijk. Zeker met automaat was de 9-3 Aero X niet echt snel. Althans, in vergelijking met de concurrentie. Wel is het het hoogtepunt van deze generatie 9-3 qua aankleding, uitstraling en bouwkwaliteit. Dit waren toffe karren, als je de concurrentie even buiten beschouwing liet (iets dat je bij een Saab altijd moet doen).

Saab 9-5 2.8T Aero Exlcusiv

2010 – 2011

De laatste van de snelle Saabs. De tweede generatie 9-5 is een wonderlijk fenomeen. De auto was namelijk bijna klaar toen GM besloot de trekker eruit te halen. Spyker nam de boel over en zette alles op alles om deze auto’s te bouwen en te verkopen. Je kan zeggen wat je wil, maar je kan beter een verloren automerk met een nieuw model kopen dan met een bejaard modelgamma.

De 9-5 is niet zo zeer slecht, dan absoluut geen match voor de BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse uit de tijd. De Aero versie heeft een turbo V6 met 300 pk en 400 Nm, maar woog ook 1.845 kg! In veel opzichten was de auto niet beter dan de Insignia OPC, die zeker als occasion echt meer waar voor zijn geld biedt.

BONUS: Hirsche 9-5 Aero Troll R (YS3E)

2002 – 2005

Kennen jullie Hirsch Performance nog? Dat is een Zwitserse tuner die snelle Saabs sneller en vooral beter maakte. Niet alleen waren ze in staat (veel) meer vermogen uit de blokken te halen, ook pasten ze dingen aan die Saab vergat, zoals remmen en onderstel. Ook voorzagen ze de Saabs van wat extra visuele opsmuk.

Nu is het dat niet bijzonder, maar wel dat je de onderdelen bij de Saab-dealers kon bestellen met garantie. De 9-5 Aero (post-facelift) had standaard 250 pk. De 9-5 Troll maakte daar 280 pk van en de Troll R had zelfs 310 pk.

