Sneller de Jaguar I-PACE opladen? Dit kost het

Sneller opladen: ja! Daar staat wel een flinke prijs tegenover.

De ene elektrische auto is de andere niet. Sommige autofabrikanten zijn net een stapje verder op het gebied van opladen dan de ander. De Jaguar I-PACE is wat dat betreft geen absolute topper. De elektrische auto heeft een laadvermogen van 7.4 kW AC (1 fase). Met de meest voorkomende huisaansluitingen is echter slechts een laadvermogen van 4.6 kW mogelijk. Dit betekent dat een volledige lege batterij opladen soms wel 20 uur kan duren.

Om dit proces te versnellen is er een samenwerking gekomen tussen Jaguar Land Rover Nederland, Ecotap en Eneco eMobility. Door de I-PACE aan te sluiten op een Ecotap DC15 snellader kan een laadsnelheid van 15kW gerealiseerd worden. Dit betekent dat de batterij met deze lader in ongeveer 6 uurtjes vol kan zijn. Klinkt een stuk beter, maar helaas komt zo’n aanpassing met een prijskaartje.

De DC15 snellader is er namelijk vanaf 5.000 euro (excl BTW). Daar komt nog 700 euro bij voor de installatie en 295 euro voor een optionele loadbalancer. Laatstgenoemde is een stukje hardware dat het laadvermogen van de DC15 kan aanpassen aan het beschikbare vermogen. Dit voorkomt dat de hoofdzekering overbelast kan raken als bijvoorbeeld ook de oven en de wasmachine aanstaan. 6.000 ekkermannen exclusief BTW om de I-PACE thuis sneller op te laden is wat dat betreft een forse investering.

Foto: ladende I-PACE via @hhitalia op Autojunk