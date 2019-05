Zo ziet een ‘premium’ Nissan GT-R-interieur eruit

Erg gaaf!

Visuele aanpassingen zijn niks nieuws. Een kleurtje, een dikke bumperset, een spoiler, alles tegelijk: daar houdt men van. Vervolgens als je het echt volgens race-recept aanpakt, zit het interieur ineens vol met onnodige spullen. Op een racebaan heb je geen achterbank nodig, geen zware onderdelen om alles af te dekken, helemaal niks. Ziet er meestal niet uit, maar is wel functioneel. Want dat wil je.

Een Nissan GT-R lijkt daarom een goede compromis. Het ding heeft een bizar snelle sprinttijd, maar je hebt niet het gevoel dat je in een kerker zit. Strak leer overal, hier en daar wat koolstofvezel en de afwerking ziet er ook prima uit. Typisch dus zo’n interieur waar tuners en dergelijken waarschijnlijk eerder het idee hebben dat er teveel op zit, haal er juist wat uit en die sprinttijd scheelt weer. Carlex Design is het daarmee niet eens.

Sterker nog: de Poolse tuner, gespecialiseerd in interieurs, maakt het interieur van de GT-R beter dan ooit. Deze unieke één van de één Nissan GT-R is tot het dak gevuld met leer en alcantara. Om het iets minder saai te maken zitten overal accenten, stiksels en stukken leer in het rood. Zelfs op de achterbank, waar alleen ruimte is voor jonge kinderen en een volwassen persoon het niet lang volhoudt, is het een feestje van dure materialen. Ook de kofferbak, de laatste plek waar je luxe verwacht, is volledig bekleed met alcantara en afgewerkt met rode stiksels. Het ziet er allemaal gelikt uit en bovenal is het allemaal handwerk. Het is dan ook de sublieme afwerking wat dit project zo geniaal maakt.

Zoals het Carlex betaamt zien we geen prijzen, we kunnen ons niet voorstellen dat het goedkoop is om dit interieur te laten zetten in je GT-R. Bovendien is er één ding wat ons dwarszit: de Nissan GT-R plaagt qua snelheid auto’s die ver boven zijn prijsklasse zitten. Zou je er een peperduur interieur inbouwen, dan zit je dat principe een beetje dwars. Het oog wil ook wat, denken we dan maar.