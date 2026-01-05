Eerste productieklare solid-state batterij is hier: na 5 minuten laden vol!

En toch is er nog een probleempje.
Na het uitvinden van de naar eigen zeggen beste elektromotor ter wereld heeft de start-up Donut Lab zich nu gestort op het verslaan van Toyota, BMW en andere autogiganten. De race: wie weet als eerste een productierijpe solid-state (vaste stof) batterij op de markt te brengen. Ook deze wedstrijd lijkt Donut Lab te gaan winnen.
Het bedrijf beweert dat de baanbrekende vloeistofloze accu’s nu productierijp zijn. Eerder had MG al een solid-state batterij uitgebracht, maar dat was maar half werk. Het eerste voertuig met de Donut-batterij van Donut Lab bestaat al. Daar zit echter het probleempje voor ons autoliefhebbers: het is een elektrische motorfiets. Gelukkig is er wel al gewerkt aan een EV-platform, maar daarover krijgen we op dit moment niet meer informatie dan de afbeelding hieronder.
De solid-state batterij is de heilige graal
Noem een nadeel van batterijen en met de solid-state accu’s is het opgelost. Het milieu? Volgens Donut Lab is de accu “100% groen, gemaakt van materialen die overal verkrijgbaar zijn”. De kosten? De startup beweert ook dat de solid-state cellen goedkoper te produceren zijn dan vergelijkbare lithium-ionbatterijen.
De levensduur en betrouwbaarheid? De batterij gaat vervolgens tot wel 100.000 laadcycli mee, zonder dat het laadniveau beperkt hoeft te worden tot 80%. En tot slot de laadsnelheid? De batterij heeft een energiedichtheid van 400 wh/kg en kan deze in slechts vijf minuten volledig worden opgeladen. Tevens zou de batterij niet kunnen ontbranden bij schade.
Hoe gaat dat dan in de praktijk? Daarvoor kunnen we de elektrische motor met solid-state batterij als voorbeeld gebruiken. Het gaat om een Verge TS Pro. Die had al een batterij van Donut Lab, maar krijgt nu ook de vastestofaccu. Met de vorige versie kon je 350 kilometer rijden en had je 35 minuten nodig om naar 100 procent op te laden. Met de nieuwe batterij kom je 600 kilometer ver en duurt volledig opladen minder dan 10 minuten.
Om te bewijzen dat de batterij productieklaar is, laat Donut Lab de nieuwe motorfiets plus allerlei andere toepassingen van de accu zien op de CES-beurs in Las Vegas deze week. Het bedrijf hoopt de eerste Verge-motorfietsen in het eerste kwartaal al te leveren.
Reacties
cdlop01 zegt
Toyota, beter Lexus, komt in 2027 met de eerste SolidState batterijen in een Lexus. Waarschijnlijk de Lfa, massaproductie vanaf 2030. Toyota heeft vorig jaar grote overeenkomsten gesloten met toeleveranciers inzake SolidState batterijen en productie hiervan. Alle grote fabrikanten komen rond die tijd, 2027, met SolidState batterijen …. zeker de Chinezen.
mashell zegt
Yep. Iedereen aast op deze techniek. Als Solid State mainstream is, dan is er ook geen argument meer om nog door te modderen met verbrandingsmotoren. Het zou zomaar heel snel kunnen gaan.
R zegt
Er is altijd reden om met ICE te blijven rijden – klimaatwappie
utregcity zegt
Vertel!
DeWitteCondor zegt
Exact. Ik wacht hierop. Als range en laden vergelijkbaar of beter zijn dan mag het van mij. Voor de absolute fun houd ik mijn ICE pretauto ernaast. Ik hoop dat mijn huidige Lexus nog 5 jaar mee kan en dan hopen dat er een solid state lexus ‘met de kop eraf’ beschikbaar is. Al die huidige EV meuk sla ik over. Ik voorzie overigens ook dat alle EVs zonder solid state rond ‘28 nog verder in waarde kelderen.
luckyluke zegt
Serieuze doorbraak, die kan ons veel gaan opleveren in de toekomst. zou ook wel tof zijn om oude e autos te upgraden met dit soort batterijen.
ouwedibbes83 zegt
Zou dat economisch haalbaar zijn? Dan moet die solid-state wel echt betaalbaar zijn, wil je m in een oude auto plaatsen. Beetje zoals met laptops waar je de HDD door SSD verving, had je voor 80!EUR een veel betere laptop.
De rest van de auto is nog steeds verouderd, dus blijft wat achter ten opzichte van moderne auto’s. Aan welk model zit jij te denken om met solid state batterij uit te rusten?
tenaci zegt
Dit is wel serieus veelbelovend. Geen schaarse materialen meer en net zo snel laden als brandstof. Dan is de ICE gedoemd te verdwijnen in de marge en als liefhebbersauto over te blijven. Mag van mij best, want het meeste dat nu aangeboden wordt kan me toch niet bekoren. Een fatsoenlijke solidstate EV naast mn hobby Daf is voor mij prima!
DeWitteCondor zegt
Los van deze startup is Toyota er ook heel serieus mee bezig, zoals hierboven al werd geschreven. Los van alle reeds genoemde voordelen heb ik ook gelezen dat Toyota mikt op een technische levensduur van 40 jaar van SSBs. Aangezien toyota/lexus nu al 15 jaar/1mln kms geven op elektrische aandrijflijnen zou het mij echt niet verbazen dat je gewoon 20 jaar of meer fabrieksgarantie gaat krijgen straks. Benieuwd wat onze premium vrienden daarmee gaan doen.
Redrum zegt
Bij Toyota zou ik precies wachten tot je daadwerkelijk iets hebt gezien. Vooral heel veel beloven tot nu toe dus laten we nog even afwachten.
schuimbekje3 zegt
Die motor kost 33000 euro voor 600km range. Daar heb je ook de eerder genoemde MG voor met dezelfde range en een dak boven je hoofd en een warmtepomp, ook niet onprettig met dit weer. 1000 NM koppel met dit weer? Dan toch liever mijn xpower of mijn yamaha met traction control en fly by wire voor de helft van het geld.
zjos zegt
Als dit waar is zou dat een doorbraak kunnen zijn. Al het andere zoals de solid state van Samsung kunnen we vergeten. Daar zit 1 kg zilver in en die grondstof wordt komende tijd onbetaalbaar en amper verkrijgbaar. Hou er rekening mee dat alle elektronica de komende tijd mega in prijs gaat stijgen omdat daar overal zilver voor nodig is. China heeft een export verbod voor zilver afgekondigd en Rusland zal ook niet scheutig zijn om te leveren aan een westerse wereld die hun voortdurend bestookt met raketten. Als deze accu dat zilver niet nodig heeft zal dat de enigste overlevingskans worden voor EV. Ik ben benieuwd.