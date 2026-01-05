Eerste productieklare solid-state batterij is hier: na 5 minuten laden vol!

En toch is er nog een probleempje.

Na het uitvinden van de naar eigen zeggen beste elektromotor ter wereld heeft de start-up Donut Lab zich nu gestort op het verslaan van Toyota, BMW en andere autogiganten. De race: wie weet als eerste een productierijpe solid-state (vaste stof) batterij op de markt te brengen. Ook deze wedstrijd lijkt Donut Lab te gaan winnen.

Het bedrijf beweert dat de baanbrekende vloeistofloze accu’s nu productierijp zijn. Eerder had MG al een solid-state batterij uitgebracht, maar dat was maar half werk. Het eerste voertuig met de Donut-batterij van Donut Lab bestaat al. Daar zit echter het probleempje voor ons autoliefhebbers: het is een elektrische motorfiets. Gelukkig is er wel al gewerkt aan een EV-platform, maar daarover krijgen we op dit moment niet meer informatie dan de afbeelding hieronder.

De solid-state batterij is de heilige graal

Noem een nadeel van batterijen en met de solid-state accu’s is het opgelost. Het milieu? Volgens Donut Lab is de accu “100% groen, gemaakt van materialen die overal verkrijgbaar zijn”. De kosten? De startup beweert ook dat de solid-state cellen goedkoper te produceren zijn dan vergelijkbare lithium-ionbatterijen.

De levensduur en betrouwbaarheid? De batterij gaat vervolgens tot wel 100.000 laadcycli mee, zonder dat het laadniveau beperkt hoeft te worden tot 80%. En tot slot de laadsnelheid? De batterij heeft een energiedichtheid van 400 wh/kg en kan deze in slechts vijf minuten volledig worden opgeladen. Tevens zou de batterij niet kunnen ontbranden bij schade.

Hoe gaat dat dan in de praktijk? Daarvoor kunnen we de elektrische motor met solid-state batterij als voorbeeld gebruiken. Het gaat om een Verge TS Pro. Die had al een batterij van Donut Lab, maar krijgt nu ook de vastestofaccu. Met de vorige versie kon je 350 kilometer rijden en had je 35 minuten nodig om naar 100 procent op te laden. Met de nieuwe batterij kom je 600 kilometer ver en duurt volledig opladen minder dan 10 minuten.

Om te bewijzen dat de batterij productieklaar is, laat Donut Lab de nieuwe motorfiets plus allerlei andere toepassingen van de accu zien op de CES-beurs in Las Vegas deze week. Het bedrijf hoopt de eerste Verge-motorfietsen in het eerste kwartaal al te leveren.