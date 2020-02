Sommige Volvo’s komen uit China, zijn niet leverbaar

Chinese Volvo’s staan even niet op de kaart. Wat is het Zweedse woord voor shocker?

In Trollhättan hangen ze het liever niet aan de grote klok, maar op de Zweedse vlaggetjes die aan de stoelen van Volvo’s hangen staat tegenwoordig vaak ‘Made in China’. Of nou ja, dat is niet echt zo, maar het zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Sinds Ford enkele jaren geleden noodgedwongen afstand deed van haar luxe merken, is de Zweedse autofabrikant immers eigendom van Li Shufu. Deze Chinese grootindustrieel laat zich sowieso gelden in de autowereld. Shufu is dezer dagen tevens eigenaar van Lotus en hij heeft een flink belang in Daimler.

De bemoeienis van Shufu met Volvo gaat verder dan af een toe een dikke vette cheque naar Zweden sturen om nieuwe Volvo’s te ontwikkelen. Sommige modellen van het merk worden nu ook daadwerkelijk in China gemaakt. Terecht of niet, zijn met name de premium fabrikanten er vaak niet zo happig op om te roeptoeteren dat hun auto’s ergens in Verweggistan gemaakt worden. Men is dan kennelijk toch bang dat kopers dat als minder premium zullen zien.

Enfin, wellicht wilde Volvo de origine van sommige modellen liever on the downlow houden, maar dat schip heeft de haven nu officieel verlaten. En wel omdat…euhm…In China er momenteel geen schepen meer havens verlaten. Dit met dank aan ‘het Coronavirus’ des doods. Voorlopig vissen Europeanen die een S90 of XC60 willen scoren daarom achter het net. Deze twee svelte Volvo’s maakt de autobouwer voor de Europese markt gemaakt in China.

Of het alleen gaat leiden tot uitstel (als in een langere wachttijd) of afstel is even afhankelijk van hoe succesvol dit Coronavirus zich verspreid. Volvo-topman Håkan Samuelsson heeft al aangegeven dat de cirusuitbraak zeker invloed zal hebben op Volvo’s bottom line in 2020. Dat suggereert dus dat Volvo klanten soms ‘nee’ zal moeten verkopen. Dat geldt dan vooral voor S90-klanten. Voor XC60-klanten is er nog een beetje hoop. Volvo maakt die SUV ook in Zweden, maar dan vooral voor de Amerikaanse markt. Dit om Trumps importheffingen op Chinese auto’s te ontwijken. Wellicht kunnen sommige Zweedse XC60-jes naar Europese klanten gaan…