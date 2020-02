Formule E: Kwalificatie ePrix van Mexico

Alles wat je moet weten over de kwalificatie van de Formule e ePrix van Mexico.

Het is weer tijd voor de kwalificatie van de ePrix van Mexico. Sinds enkele jaren is Mexico voor ons Nederlanders favoriet als het gaat om autosport. Max Verstappen is de laatste tijd erg succesvol op het circuit van Autódromo Hermanos Rodríguez. Jazeker, ook de Formule e auto’s rijden op dit circuit.

Nu moeten we wel eerlijk zijn, de baan is ietsje anders. Bij de Formule E wordt er gereden op een variatie van de baan. Wel is de start-finish streep op dezelfde locatie, evenals de pit-boxen. Er wordt ook gebruik gemaakt van het gedeelte in het stadion.

De kwalificatie in Formule E is onderverdeeld in vier groepen. De zes snelste coureurs mogen door voor de ‘Superpole’. Wanneer je moet starten, is afhankelijk de stand in het WK kampioenschap. De coureurs met de meeste punten moeten als eerste. Daar zit een gedachte achter. De baan wordt sneller naarmate er meer auto’s overheen rijden. Zo hebben de achterblijvers meer kans om naar voren te komen.

Voor de patriotten onder ons: Stoffel Vandoorne rijdt in groep 1. Nyck de Vries mag het proberen in groep 2 en Robin Frijns (en de Belg Jerome D’Ambrosio)mag zijn kunsten vertonen in Groep 3. Laat de kwalificatie van de ePrix van Mexico beginnen!

Groep 1

Sims gaat als eerste naar buiten. Na 20 seconden komen Di Grassi, Rowland en Günther ook naar buiten. Vandoorne en Bird zien het nog even aan. Alexander Sims zit de eerste tijd neer, maar het is Vandoorne die met een 1:08.636 de snelste tijd pakt. De andere coureurs lijken er moeite mee te hebben, behalve Sam Bird. Zijn keuze om als laatste naar buiten gaan is een goede: 1:08.394. Bird

Groep 2

Lotterer doet het het hele seizoen uitstekend en laat ook nu wat zien: de snelste tijd, ondanks een redelijk flinke powerslide. Lang kan Lotterer er niet van genieten, want onze Nederlander Nyck de Vries is 5 honderdste van een seconde sneller. Helaas kan Evans nog eens een tiende van afsnoepen. De Vries maakt nog altijd kans om door te gaan naar de Superpole-sessie.

Groep 3

D’Ambrosio is de eerste van Groep 3 die een tijd neer zet en weet slechts een tiende tijd neer te zetten. Massa en zet een teleurstellende tijd neer. En wat doet Robin Frijns? Die rijd een zeer cleane lap en pakt de zesde tijd. Voorlopig goed genoeg voor Superpole, maar er komt nog een groep met zes auto’s. Dat zijn wel de auto’s die het tot nu toe niet al te goed doen in het kampioenschap, dus heeft Frijns wat te vrezen?

Groep 4

Dat gaan we nu meemaken! Alle ogen zijn gericht op Neel Jani. Van de Porsche coureur wordt meer verwacht dan de positie waarin de Zwitser staat in het kampioenschap. Hij is dus ook het grootste gevaar voor Robin Frijns op dit moment. De tijd van Jani is zeker niet foutloos, dusFrijns kan nog hopen. En het lukt: Neel Jani pakt slechts de 10e tijd. Helaas weet die andere Zwitser, Sebastian Buemi, wél een toptijd neer te zetten: hij pakt P5, Frijns zakt naar 7. Overigens zal Frijns wel op P6 starten, want Wehrlein heeft een penalty en zal achteraan starten. Het lijkt net Formule 1

De coureurs die doorgaan naar de Superpole zijn:

Evans

De Vries

Lotterer

Wehrlein

Suemi

Bird

Superpole

Sam Bird gaat als eerste naar buiten. Wederom een hele nette ronde. Als het er langzaam uit ziet, gaat het vrij snel, zo blijkt. 1:08.444. Ervaren Formule E-rot Buemi mag als tweede. De Nissan-coureur is behoorlijk agressief. In de eerste sector té, agressief, want hij laat daar wat liggen. Maar hij maakt het goed in de laatste sector en pakt de voorlopige pole met 8 honderdsten van een seconde. Dan Wehrlein. Voor hem zal het voornamelijk om de eer gaan. De Duitser wil duidelijk laten zien dat hij de snelste Formule E-coureur is. Voorlopig is hij dat ook met een tijd van 1:08.200.

Drie coureurs gehad, nog drie te gaan. Lotterer is de vierde coureur. Hij rijdt spectaculair en pakt met gemak de eerste plaats. Dan is het de beurt aan Nyck de Vries! Hoe doet de Nederlander het? In de eerste bocht verremt hij zich iets, wat hem 4 tienden van een seconde kost. Hij weet wat terug te winnen, maar P3 is voorlopig het maximaal haalbare. Als laatste mag Evans. Hij komt héél dicht in de buurt van de polstijd, maar die wordt gepakt Andre Lotterer.

De uitslag van de kwalificatie van de ePrix van Mexico 2020 ziet er als volgt uit:

André Loterrer Mitch Evans Pascal Wehrlein NYCK DE VRIES Sebastian Buemi Sam Bird ROBIN FRIJNS Nico Müller Jean-Éric Vergne Antonio Félix Da Costa Stoffel Vandoorne Edoardo Mortara Oliver Rowland Jérôme d’Ambrosio Brendon Hartley Neel Jani Lucas Di Grassi Maximilian Günther James Calado Alexander Sims Felipe Massa Ma Qinghua Oliver Turvey Daniel Abt

De race begint vanavond om 23:00