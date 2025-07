Tesla doet wat niemand had verwacht

Tesla slaat gewoon even keihard terug. Met keiharde cijfers bovendien!

Niemand zag ‘m aankomen, maar daar is-ie dan hoor. Ineens op plek twee in de Europese verkooplijsten: de Tesla Model Y. De elektrische ‘ruimtewagen’ die even compleet weg leek, maar in juni met bijna 22 duizend registraties uit het niets weer meedoet, alsof er niks gebeurd is. Geen persmoment, geen nieuwe facelift, geen giga-actie. Gewoon: pats, boem, terug in de top. Alsof Elon z’n schouders ophaalde en zei: let maar op.

In april en mei was de Model Y kansloos. Op z’n zachtst gezegd. De hype leek over, de kortingen uitgewerkt, concurrentie die wat meer stuurgevoel en iets minder tablet bood rukte op. Maar nee. Juni brengt een wederopstanding die je eerder bij de Paus verwacht dan bij een EV. Wat er achter zit weten alleen de dataslaven van Dataforce, maar feit is dat het Amerikaanse ruimte-ei weer meetelt. En hoe.

En dan staat daar dus een Renault Clio op één, met net geen 27 duizend stuks. Een voorsprong van zo’n vierduizend op de Tesla. Een model dat het nog steeds moet hebben van prijslijst-trucjes en nieuwe instapversies met stickers erop die doen alsof het een aanbieding is. Toch knap hoor, maar ook voorspelbaar. Die Clio doet wat-ie moet doen en doet dat goed, alleen verrast niemand meer. Behalve misschien Dacia.

Want daar gaat het dus mis. De Sandero, die vorig jaar nog als het Aldi-alternatief alles en iedereen de baas was, zakt keihard in. Bijna zeventien procent minder verkopen in juni. Auw. VW doet wat VW doet, dus vlak en veilig, met de T-Roc en Polo, maar zonder glans. Opel doet nog mee met de Corsa, maar dat is meer omdat er weinig nieuws tussen zit dan door eigen kracht.

Intussen keldert de Model 3 van Tesla bijna vijftig procent in verkoopvolume. Blijkbaar werkt het trucje maar bij één model tegelijk. Toch is het de Model Y die in juni de show steelt, niet de usual suspects. Geen overwinning, maar wel een mokerslag voor iedereen die dacht dat de hype over was.

Tesla laat zien dat je geen nieuwe snufjes nodig hebt om weer in de spotlights te komen. Gewoon terug de ring in stappen, en je plek opeisen. Bam.