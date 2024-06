Special: alles dat je moet weten over de klapdak cabrio’s!

Lekker de zomer in de bol met klapdak cabrio’s!

Ah, de klapdak cabrio. Wie kent ‘m niet? Zo ongeveer 22 jaar geleden was het een extreme rage om een Peugeot 206 te hebben waarvan het dak open kon. Het was zeker niet de eerste (komen we zo op terug), maar wel een zeer succesvolle.

klapdak cabrio’s

Niet alleen voor Peugeot, maar voor een hele hoop andere automerken. De auto creëerde een nieuwe niche in de cabriomarkt. Wat heet, de 206 veranderde het cabrio-landschap enorm. Automerken die normaal gesproken niets met cabrio’s hadden, gingen ineens aan de ‘CC’, wat stond voor ‘coupe cabrio’.

In zowel het B- als C-segment werd het de nieuwe maatstaf. Opel, Ford, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan: alle merken moesten in eens zo’n klapdak hebben. Maar hoe kwam dat zo ineens? En was de cabrio met metalen klapdak niet veel ouder? We duiken even de geschiedenis en delen met alle liefde de belangrijkste hoogtepunten uit de geschiedenis van de cabrio met klapdak!

Hudson Super Six

1922

Het oudste voorbeeld dat wij kennen is de Hudson Super Six van Ben P. Ellerbeck. Hij is de eerste persoon die een patent aanvroeg voor een auto met een metalen klapdak. Naast patenttekeningen had hij diverse schaalmodellen gemaakt met het mechanisme. In 1922 was het dan eindelijk tijd voor de eerste auto met metalen klapdak: de Hudson Hornet Super Six 1919.

Dat was toevallig een auto waaraan Ellerbeck kon werken, Hudson zelf had er niets mee te namen. De naam van het systeem was toen nog het ‘Flip Flop’-systeem. Bijzonder was dat het dak over de achterklep klapt, niet erin. Het nam dus geen extra bagageruimte in beslag. Tot serieproductie zou het niet leiden.

Paulin en Peugeot

1931 – 1942

Een belangrijke naam in de wereld van de klapdak-cabrio is Georges Paulin. Deze Joodse Fransman was een zeer begenadigd ontwerper, met de nodige kennis van aerodynamica. Hij was ervan overtuigd dat goede aerodynamica zorgde voor snellere en zuinigere automobielen. In 1927 zag hij hoe zijn buurman aan het stoeien was met zijn stoffen kap.

Hij is aan het denken gegaan en kwam met het idee voor een metalen klapdak. Na een periode van vier jaar diende hij een patent in voor een metalen klapdak cabrio-constructie. Het grote verschil met het idee van Ellerbeck, is dat Paulin zijn methode elektrisch werkte, die van Ellerbeck moest je zelf bedienen. Ook klapte het dak IN de bagageruimte, niet erop.

De volgende stap was voor Paulin om er geld aan te gaan verdienen. Hij nam het ontwerp mee naar Citroën dat hem een ‘Mais non, monsieur’ verkocht. Gelukkig was carrossier Pourtout wel geïnteresseerd. Paulin ging langs bij autofabrikanten, maar het was een coachbuilder (want dat was Pourtout) die er brood in zag.

In eerste instantie voor een speciaal project voor een klant met een Hotchkiss. Dat idee liep op niets uit uiteindelijk, maar Pourtout en Pauling konden goed samenwerken. Hun eerste echte samenwerking was de Peugeot 301 die eigendom was dan niemand minder dan de vader van Paulin. Ach ja, mijn moeder vond de tekeningen van ondergetekende ook altijd mooi.

Paulin liet de auto staan in een locale Peugeot-showroom en toen is het balletje gaan rollen. Langzaam maar zeker waren er diverse hoge meneren van Peugeot die langs kwamen om de 301 ‘Eclipse’ te bekijken. Dit leidde tot een deal waarbij Peugeot een cabrio-versie kon maken met het klapdak op de Peugeot 401. In ruil daarvoor kreeg Paulin een percentage per verkochte auto. Daarnaast bouwde Pourtout ook enkele exemplaren om tot cabrio, die zijn ontworpen en ontwikkeld door Paulin.

Lancia Belna Eclipse

1938

Er gaan dagen voorbij dat je niet aan de Lancia Belna denkt, waarschijnlijk. Heel kort door de bocht is de Lancia Belna een Lancia Augusta, maar dan voor Frankrijk. De versie met metalen hardtop is niet een uitvinding van Lancia zelf, maar van Georges Paulin. Hij hielp mee met bovenstaande Peugeot maar dus ook met enkele open varianten van de Lancia Belna.

Lang kon Paulin niet genieten van zijn creaties. In 1940 melde hij zich bij het verzet en werd hij door de Britten ingezet als spion. Paulin werd verraden en in 1942 geëxecuteerd door de Nazi’s.

Chrysler Thunderbolt

1941

Een concept car van Chrysler. Terwijl in Europa de oorlog uitbreekt, gaat in de Verenigde Staten uitstekend (ze zouden zich pas later met WOII bezig gaan houden). Dit zorgde ervoor dat Amerikaanse begin jaren ’40 nog wel uitbundige fantasiemodellen durfden te showen op autobeurzen.

De Chrysler Thunderbolt komt twee jaar NA de allereerste concept car ooit en was de tweede concept car ooit gemaakt. De Thunderbolt was ‘de auto van de toekomst’. Qua styling klopte dat overigens wel, want veel designfeatures zouden de jaren erna ook zichtbaar zijn op productiemodellen. Het metalen klapdak zagen we helaas niet op een Chrysler.

Ford Fairlane 500 Skyliner

1957 – 1959

Ondanks dat er dus al diverse coupé cabrio’s waren, is de Ford Skyliner wellicht de eerste echt succesvolle. De basis is zoals de naam zegt de Fairlane. Veel beter dan dat werd het niet bij The Blue Oval. De ‘Hide-away hardtop’ kon je bijna in zijn geheel wegklappen. Grappig is dat alleen het voorste gedeelte weg klapte.

Je zou denken, als je dan toch een vouwconstructie maakt, doe de vouw dan in het midden, dan heb je er het meeste profijt van. Waar de Peugeot Eclipse-modellen vrij zeldzaam waren, was dat met de Fairlane 500 Skyliner niet het geval. Er zijn er meer dan 50.000 van gebouwd. Leuk weetje: nadat de Skyliner uit productie ging, heeft Lincoln gebruikt maakt van dezelfde dakconstructie, maar dan van stof ..

Toyota Soarer Aerocabin (E-MZ20)

1989

Het kan zijn dat de naam Toyota Soarer je helemaal niets zegt. In feite is dit de voorloper van de huidige Lexus LC, wat op zijn beurt de opvolger is van de Lexus SC, een auto die in Japan verkocht werd als.. Toyota Soarer! De Soarer is de grote, luxe en snelle GT van Toyota. De Aerocabin is een bijzonder geval, zoals Japanse premium auto’s in deze periode wel vaker waren.

De Soarer Aerocabin behoudt zijn C-stijl en dakstijlen, maar daarin zit zoals bij een Baur BMW een cabriodak. Ditmaal niet van stof, maar van metaal! Het dakmechanisme kon vervolgens wegklappen in de locatie waar voorheen de achterbank zat

Mitsubishi 3000GT Spyder

1995-1996

Mitsubishi is niet de meest bekende fabrikant op het gebied van Cabrio’s. Sterker nog, Japanse fabrikanten maken zelden een cabriolet en als ze het doen, is het absoluut geen succes. Verstandige auto’s en een automotive open rug gaan kennelijk niet samen. De 3000GT was de ultieme GT van Mitsubishi in de jaren ’90 met alle technieken aan boord die ze maar kenden: vierwielbesturing, actieve aerodynamica, twee turbo’s: alles was mogelijk.

In samenwerking met ASC werd er een ‘’Spyder’ ontwikkeld met een metalen klapdak. Er was een ‘SL’ (non Turbo V6 met automaat) en een VR4 (twin turbo V6 met handbak).

Mercedes-Benz SLK (R170)

1996

De grote doorbraak voor het metalen klapdak kwam in 1996 met de Mercedes-Benz SLK. In 1994 konden we de SLK Concept zien die er wel erg lekker uitzag:

Die kwam helaas niet. We moesten even een half jaar wachten om in de herfst van 1994 de tweede concept, de SLK 2 Concept:

In 1996 was men een tikkeltje teleurgesteld met het verschijnen van de aanzienlijk bravere SLK. Ondanks dat de SLK een sportwagen is (Sport, Leicht, Kurz), is de auto absoluut niet sportief. De auto heeft nogal zware botten. De SLK staat op een C-Klasse platform met ingekorte wielbasis. Maar dat maakte niet uit, het waren geweldige cabrio’s.

Het fraaie uiterlijk in combinatie met de aanvaardbare prijs en dus dat dak waren een winnende combinatie. Voor lange tijd was die de meest waardevaste auto van Duitsland.

Nissan Silva Varietta (GF-S15)

2000-2002

De Nissan Silvia is de Japanse uitvoering van de auto die wij kennen als Nissan 200SX. Bij ons stopte het bij de S14-generatie. In 1999 kreeg de Japanse markt een S15-generatie. De conversie werd gedaan door Autech, dat wel vaker specifieke projecten doet voor Nissan.

Een Skyline GT-R met vier deuren? Busjes voor invaliden? Aanpassingen Coor lesauto’s? Bij Autech doen ze het. De basis is de Silvia Spec S, dus met de atmosferische 2.0 viercilinder met ‘slechts’ 160 pk. Er zijn slechts 1143 exemplaren van gemaakt.

Peugeot 206 CC

2001 – 2006

En zo zijn we aanbeland bij de Peugeot 206 CC. Peugeot deed een paar dingen heel erg goed. Ten eerste hadden ze het lef om iets te maken waar de markt niet om gevraagd had. De markt wist pas dat ze dit wilde toen ze ‘m zagen. De auto was heel erg betaalbaar met een vanafprijs van zo’n 20.000 euro voor een vinnige 1.6 zestienklepper.

Uiteraard kon je ‘m heel luxe aankleden met lederen bekleding, mooie wielen, dikke tweeliter zestienklepper en er kwam zelfs een Roland Garros-uitvoering. De auto zorgde voor een complete rage die we in een vervolgartikel zullen gaan behandelen!

Bonus: Chrysler Sebring

2008

Ook in de Verenigde staten sloeg het idee aan van de CC. De meest bijzondere Amerikaanse auto is deze extreem gemiddelde Chrysler Sebring Want wat is er nou zo bijzonder aan? Standaard had deze geen metalen klapdak! Dat was stof, voor metaal diende je bij te betalen. Op zich geen gek idee.

Het idee werd nog even overgenomen door de Chrysler 200 (in principe een zeer succesvol gefacelifte Sebring) en daar kon je ook kiezen tussen een stoffen dak en een metalen klapdak:

Super bonus: Chevrolet SSR

2003 – 2006

Je kan niet een artikel maken over klapdak cabrio’s en dan de Chevrolet SSR niet benoemen. Het is een knotsgek apparaat waar nul logica achter zat. Het reed niet echt sportief en als pick-up was ‘ie ook hopeloos. Uiteraard was er meer dan voldoende ruimte voor het klapdak om in weg te klappen. Het is overigens niet ‘zomaar’ een pickup-cabrio die ‘leuk’ moest zijn.

De motor is namelijk de 5.7 V8 uit de Corvette, later zelfs de 6.0 met 400 pk! Daarvoor moest je dan wel de handbak kiezen. Er is niets logisch aan de Chevrolet SSR en toch is klopt ‘ie als een bus.

Tot zover mijn spreekbeurt over cabrio’s met metalen klapdak!