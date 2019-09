Special: Bentley Continental

Een ware aristocraat moet zijn gebreken hebben.

Bijna iedereen weet het verschil tussen een Bentley en een Rolls-Royce. Iemand met een klein beetje kennis van auto’s kan prima uitleggen wat er anders is aan het merk Bentley ten opzichte van Rolls-Royce. Dat is eigenlijk best bijzonder, want jarenlang hebben ze dezelfde auto’s gebouwd. Rolls-Royce bedacht de auto’s, Bentley mocht er een ‘B’ opzetten en dat was dat.

Waanzinnig zonde natuurlijk, want er zijn zat merken die dolgraag de Heritage van het merk Bentley willen hebben. Godzijdank was daar David Plastow. Plastow was de directeur bij Bentley en het zat hem nogal dwars dat ze veredelde Rolls-Royces mochten verkopen. Zowel Rolls-Royce als Bentley vielen beiden onder de Vickers Group. Het is bijna niet voor te stellen, maar het merk Bentley werd jarenlang verwaarloosd. Onder Plastow mocht er dan eindelijk weer een echte Bentley komen. Natuurlijk deelde deze auto zijn basis met een Rolls-Royce, maar de auto had voldoende hardware om echt anders te zijn.

1982 Mulsanne Turbo

Die auto kwam in 1982. Het was namelijk de Bentley Mulsanne Turbo. Dit is eigenlijk het kantelpunt voor Bentley. Vergeet niet dat slechts drie procent van de auto’s die onder Vickers gebouwd werden een Bentley betrof. De andere 97 procent was een Rolls-Royce. Ondanks dat de auto’s nog altijd veel op elkaar leken, was de Mulsanne voorzien van een AiResearch T04 Turbo van de firma Garett. Deze werd op de 6.75 V8 gemonteerd en zorgde voor een vermogen van 300 pk, aanzienlijk meer dan het ‘voldoende’ aantal paarden van Rolls-Royce.

1984: Project 90

Dat niet alleen, de Mulsanne Turbo kreeg er een ander karakter door. Marketingdirecteur Peter Ward was er zeer van onder de indruk. Het smaakte naar meer. Ward wilde voornamelijk Bentley verder distantiëren van Rolls-Royce. In de jaren ’80 waren ze al aan het experimenteren met een coupé, de Bentley Project ’90.

1992: Continental R

De Bentley Continental R was de eerste coupé van Bentley sinds 1980 en kwam in 1992 op de markt. Bentley noemde het model de Continental R, met de R van Roadholding. Het was de bedoeling dat Rolls-Royce het merk was waarin je je liet rijden en Bentley het merk waarin je liever zelf rijdt. En zo’n GT past daar veel beter bij dan een sedan. De Continental R was niet opvallend gestileerd. Er werd minimaal gebruik gemaakt van chroom, de wielen waren relatief klein en de lijnvoering was heel erg clean.

Toch, als je oog in oog stond met de Continental R, dan had je er respect voor. Dat kwam met name door de dimensies van de auto. De breedte van 1,87 (zonder spiegels) is best fors, terwijl de hoogte van 1,46 relatief gezien meevalt. Maar het was de lengte van 5 meter en 34 centimeter die het ‘m deed. Voor een tweedeurs is dat enorm! De eerste paar meters waren motorkap, dan had je een meter aan deur en anderhalve meter aan achterkant.

Onder de kap had de Continental R een 6.75 liter V8, uiteraard voorzien van een Garett Turbo. Er zijn nooit officiële vermogensopgaven gedaan. Het was ‘voldoende’, ‘meer dan voldoende’ of ‘precies goed’. De mensen die verstand van zaken hebben schatten dat er zo’n 330 pk beschikbaar was. De motor was gekoppeld aan de 4L80E transmissie van General Motors, wat niet de meest hoogstaande automaat is in technisch opzicht. Wel kon deze bak vrij schokvrij schakelen en nog belangrijker, het koppel (ongeveer 600 Nm) met gemak aan. Dankzij deze bak lijken de prestaties wat tegen te vallen. 0-100 km/u in 6,5 seconden en een topsnelheid van 245 km/u waren niet verkeerd, maar ook zeker niet uitzonderlijk.

1994: Continental R (1e update)

Voor de klanten die meer waar wilden hebben (voor meer geld, uiteraard), werd de Continental R in 1994 voorzien van een modelupdate. De motor werd iets gekieteld naar 360 pk. Je kunt deze modellen herkennen aan de nieuwe 17″ wielen. De ‘oude’ Continental R had de wielen van de Turbo R. Ook zijn sinds 1994 de badges in het rood uitgevoerd in plaats van in het groen. Nu zijn dat onderdelen die een beetje zelf-klusser nog wel voor elkaar kan krijgen, doch de rode motorafdekking was al iets lastiger. Als laatste detail waren er airbags aan de voorkant voor zowel de passagier als de bestuurder.

1995: Continental S

In 1995 deed Bentley er weer een schepje bovenop met de Continental S. Bijzonder aan dit model was de motor, de 6.75 werd namelijk nog wat verder opgevoerd. Dit werd gedaan met een water-to-water intercooler. Voor de Continental S was Bentley wederom vaag over het maximum vermogen, schattingen rangeren van 380 pk tot 410 pk. Het maakt overigens helemaal niet uit, want ook bij deze uitvoering was het koppel belangrijker: dat was bizar groot bij bijzonder weinig toeren. Met 39 gebouwde exemplaren is de Continental S een van de meer zeldzamere Britse GT’s.

1996: Continental T

In 1996 lanceert Bentley een nog sportievere variant. Nu moet je dat sportief iets anders opvatten dan dat wij normaal doen. Denk niet aan gympen en trainingspakken. In kringen waar upper-lip gemeengoed is, worden brogues, corduroy broeken en tweed jasjes beschouwd als sportief. De Continental T was voor een Bentley supersportief, maar werkelijk niemand zag dat. Dat was meteen de charme van de auto.

Uiteraard maken wij deze special om juist wél aan te geven hoe je de Continental R en de Continental T uit elkaar kunt halen. Het grootste verschil is de wielbasis. Die was tien centimeter korter bij de ‘T’. Tevens kon je de Continental T herkennen aan de uitklopte wielkasten. Omdat het een Bentley was, was het bescheiden gedaan. De wielen namen behoorlijk toe in breedte en een klein beetje in diameter, naar 18″. Dus je had nog altijd voldoende ‘wang’ van de band voor comfort. Bentley kon wegkomen met zulke kleine velgen, vanwege een ingenieus systeem met de remmen.

Op de vooras waren de remschijven voorzien van twee extra remklauwen. In normale situaties werden alleen de voor- en achterremmen gebruikt. Pas als je flink het rempedaal intrapte, werden de twee extra remklauwen aangesproken. Dit was overigens niet uniek voor de Continental T. De reden waarom we het tegenwoordig niet meer zien heeft te maken met de enorme schijven die mogelijk zijn dankzij de enorme wielen die tegenwoordig toegepast worden. Destijds vond men dit (terecht) ‘ordinair’.

De Continental T was niet alleen korter, maar had ook een ‘sportievere’ ophanging. Wederom moet je sportief in de ruimste zin van het woord nemen. De prestaties waren overigens wel echt een beetje sportief te noemen. De 6.75 V8 was voorzien van een grotere turbo, waardoor het vermogen steeg naar 405 pk, maar het koppel was het echte feestje. De motor leverde namelijk 800 Nm(!). Dat is anno 2019 nog steeds gigantisch veel koppel. Voor de context: de onlangs geïntroduceerde Continental GT V8 met alle moderne technologieën haalt maximaal 770 Nm.

De Continental T had ook een ‘sportiever’ interieur. Je kon het krijgen met het fraaiste geborstelde aluminium. Natuurlijk was hout nog wel een optie. Andere sportieve accenten waren de startknop (in het rood) plus een aluminiumkleuring randje om de meters. En oh, wat een meters. Voor je had je een paar grote tellers voor het toerental en de snelheid, maar hoog boven de middenconsole had je meerdere rijen met metertjes. Meer fysieke metertjes maken een auto altijd beter.

In 1998 werd de Continental T onderworpen aan wat modelwijzingen. De grille met spijlen werd vervangen door een honingraatgrille. De startknop bleef weliswaar (en gelukkig) behouden, maar verhuisde naar het instrumentenpaneel. Verder was de Continental T nu voorzien van stoelen die bekleed waren met geperforeerd leder. Sowieso kreeg je meer leder in het interieur dan je ooit nodig kon hebben. Je hoorde het en rook het.

De motor bleek nog wat aangename reserves te hebben. De V8 leverde inmiddels 426 pk en een gargantuesk koppel van 875 Nm. Dat werd al geleverd vanaf 2.200 toeren. Ondanks het gewicht van zo’n 2.500 kg was de Continental T zodoende erg snel. De ‘100’ kon je halen in zo’n zes seconden en de topsnelheid was 270 km/u.

1999: Continental SC

In 1999 lanceerde Bentley een wel heel bzijondere variant, namelijk de Continental SC. Dezewas gebaseerd op het SWB-platform van de Continental T. ‘SC’ stond voor Sedanca Coupé. Het grootste verschil was het open dak, uiteraard. Alleen de inzittenden aan de voorkant konden genieten van de vrij lucht. Bentley ging niet over een nacht ijs. Om het gemis aan stijfheid te compenseren werden er verstevigingen aan gebracht, waardoor het gewicht steeg naar zo’n 2.650 kilogram. Leeg! Dat wil niet zeggen dat de Continental SC perfect was: het dak gaf een nieuwe betekenis aan het woord lekken.

1999: Continental R Mulliner

Om de Continental-reeks nog verwarrender te maken dan deze al was, komt Bentley in 1999 met de Continental R Mulliner. In feite is dit een Continetal R (dus met de lange wielbasis), maar met de sterkere motor uit de Continental T, dus met 426 pk en 880 Nm. Dankzij de iets betere aerodynamica kon deze versie zelfs 274 km/u halen. Aanvankelijk zag Bentley er geen heil om deze variant te bouwen, maar er waren voldoende klanten die de ruimste én de snelste auto wensten.

1999: Continental T Mulliner

In 1999 kreeg de Continental T ook de ‘Mulliner’-behandeling, maar dat sloeg in dit geval op een straffer onderstel. Zo was de voorkant 40 procent stijver en aan de achterkant 20 procent stijver. Naar Bentley begrippen was de auto uitzonderlijk straf. Motorisch was de Continental T krek eender. Er zijn er 23 van gebouwd.

2000: Bentley Continental R Millenium Edition

In 2000 viert Bentley het nieuwe millennium met de heel origineel genaamde Bentley Continental R Millenium Edition. Deze is specifiek voor de Amerikaanse markt gebouwd in een oplage van tien exemplaren. Bijzonder punt waaraan je deze auto kunt herkennen: ze hebben een groene startknop! Tevens waren de vijfspaaks velgen standaard verchroomd. Classy.

2001: Continental Le Mans

De laatste speciale uitvoering kwam in 2001 op de markt in de vorm van de Le Mans-uitvoeringen. Dit was niet alleen de ultieme uitzwaai-editie, maar Bentley wilde er ook het feit luister bij zetten dat Bentley weer mee ging doen aan Le Mans. Overigens wel in typische Nieuwe Stijl, want de Le Mans racer was eigenlijk een Audi R8 LMP zoals de Continental GT gewoon een Volkswagen Phaeton was. De Continental T Le Mans kun je herkenen aan de groene meters en de vier uitlaten. Je kon kiezen uit een Continental R Le Mans en Continental T Le Mans. Van die laatste zijn er slechts vijf gebouwd.

2002: Continental GT

In 2002 was het over en uit voor de Bentley Continental. In 2003 kwam de Bentley Continental GT op de markt. Aangezien dat ook een zeer snelle GT is, kon je min of meer aannemen dat het een opvolger was. Uiteraard is dat niet het geval. De Continental GT is een briljante, complexe en waanzinnig goed uitgedachte auto. Vele malen slimmer dan de oude Bentley’s en veel goedkoper om te produceren. De Continental GT was op alle meetbare vlakken de betere auto, maar een parodie op de originele Continental R en Continental T. De Continental GT is een beetje zoals de Toppers die liedjes zingen van Marvin Gaye, Curtis Mayfield en Otis Redding. Ja, de melodietjes zijn hetzelfde, maar het heeft niet dezelfde soul, voor zover soul überhaupt aanwezig is.

Maar dat is een vergelijking van niets. Ja, een digitale Casio is op alle meetbare vlakken aantoonbaar beter dan een handgemaakt Zwitsers horloge, zeker voor de fabrikant zelf. Maar de hopeloosheid van de Bentley Continental is meteen zijn charme. Sterker nog, het is zijn bestaansrecht. De Continental was namelijk geen goede auto. Het ding woog 2,5 ton en was meer dan vijf meter lang. Toch was het ruimteaanbod beperkt, zowel in de cabine als in de kofferbak. De 6.75 liter V8 zoop als een malle, maar maakte de auto ook weer niet niet bijzonder snel.

Maar als je deze auto gaat beoordelen op dit soort objectief te meten onderwerpen, dan heb je deze auto niet begrepen en is ‘ie niet voor jou. De Continental was gemaakt om een paar dingen briljant te doen, de rest was drama en maakte niet uit. Daar verstaan we ook stratosferisch hoge garagerekeningen onder. Een maîtresse onderhoud je niet voor de goede gesprekken en bingo-capaciteiten. Het feit dat de Continental erg zwaar en duur was, wil absoluut niet zeggen dat het een goed gebouwde of betrouwbare auto was. Het zachte leer, het hoogpolige tapijt, het voelbaar dikke hout, het zware metaal. De Continental was geen verlengstuk van je persoonlijkheid, maar een verlengstuk van je favoriete Gentlemen’s Club, of je eigen huiskamer. Daar waar het altijd fijn is.