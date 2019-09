Tesla’s ‘Ring-record poging heeft mogelijk nu al gefaald

Faalhaas.

Gisteren vertelden we je over de epische (schimmen)strijd die op het punt leek te staan zich te ontvouwen op de Nürburgring komende week. Afgelopen week werd bij de introductie van de Taycan trots vermeld dat de auto loeisnel is op de ‘Ring. Zo hoort dat immers bij de introductie van een nieuwe auto. Je licht je beoogde clièntele zo goed mogelijk in over alle nuttige eigenschappen van je nieuwe product, zoals beenruimte, bagageruimte en Nürburgringtijden.

Elon Musk vond het echter een goed idee om alle shine te stelen van de Taycan en die via spiegels in de ruimte door een scherpe ringtijd te zetten met een Tesla Model S om te leiden naar diezelfde Tesla Model S. Geef ‘m eens ongelijk, na alle plaagstootjes die Porsche aan Elon uitdeelde in het verleden. De wraak van de Muskias: uitgerekend in de week dat Porsche de Taycan op eigen bodem aan het publiek wil tonen op de IAA, zou Tesla eens even lekker een scherpere tijd op de klokken zetten dan de 7:42 die de Taycan deed.

Volgens Road&Track kan dit snode plan echter mogelijk alweer in de prullenbak voordat het tot de eerste echte poging komt. De Amerikaanse kwaliteitspublicatie nam namelijk contact op met de Nürburgring om meer informatie te verkrijgen over de recordpoging. Als antwoord kreeg men echter een ‘euhm, nou ja, ich weiß nicht, als ze iets willen proberen, dan hebben ze het ons jedenfalls niet verteld’ te horen.

En ja, dat kan toch een probleempje zijn. Je kan namelijk vaak wel zomaar even een rondje doen op de ‘Ring, maar voor zo’n ‘recordpoging’ wil je het rijk alleen hebben. Dat is een heel ander verhaal. De dagen waarop dit kan zijn gelimiteerd en volgens het circuit zelf voor dit seizoen al volledig volgeboekt. Kortom, leuk plan met best de nodige positieve puntjes, maar de uitwerking en afwerking laat te wensen over. Enfin, misschien kan Elon zijn enorme overredingskracht die hij laatst in China toonde nog een keer inzetten en krijgt hij toch nog wat gedaan bij die Duitsers.